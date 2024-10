En ce moment, ce Chromebook ne coûte pas plus cher qu’un smartphone entrée de gamme

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un Chromebook simple et pratique à utiliser, et surtout très peu cher. En ce moment, Amazon améliore son rapport qualité/prix en le proposant à 169,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Si vous cherchez un laptop abordable (comme un smartphone entrée de gamme, par exemple), idéal pour des tâches de bureautique, rapide et simple à utiliser, alors vous pourrez vous tourner vers un Chromebook. Ces PC portables, qui utilisent non pas Windows, mais ChromeOS, sont de bonnes machines pratiques, très appréciées par les étudiants et les travailleurs au budget limité. Ces derniers pourront entre autres se diriger vers le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook, actuellement proposé à moins de 170 euros.

Que propose le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?

Un design léger

Une dalle Full HD de 14 pouces

ChromeOS, Ă©videmment

Auparavant affichĂ© Ă 279,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook est aujourd’hui disponible en promotion Ă 169,99 euros sur Amazon.

Un laptop facile Ă transporter

L’un des gros atouts du Lenovo IdeaPad Slim 3 est inscrit dans son nom : lĂ©ger, compact et fin, ce laptop dont le poids n’excède pas 1,3 kg est particulièrement facile Ă transporter partout, ce que les travailleurs nomades et les Ă©tudiants devraient beaucoup apprĂ©cier. Et ces derniers n’auront pas Ă trop se soucier de trouver une prise en urgence pour recharger l’appareil au bout de trois heures de travail puisque la marque promet qu’il est capable de fonctionner durant 13h30 sur une seule charge. Mais tout dĂ©pendra bien sĂ»r de la nature de vos usages.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a droit Ă une dalle IPS Full HD de 14 pouces aux bordures assez fines sur trois cĂ´tĂ©s, laquelle permet de travailler sur une surface suffisamment grande. La technologie IPS offre d’ailleurs des angles de vision bien ouverts, ce qui peut ĂŞtre bien pratique si plusieurs personnes regardent l’Ă©cran.

ChromeOS est dans la place

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est avant tout un Chromebook, qui tourne donc sous Chrome OS, un système d’exploitation réputé pour sa grande simplicité d’utilisation, sa bonne fluidité au quotidien et son absence de virus. Le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique, sont par exemple directement intégrés à ce Chromebook. Bref, cet IdeaPad Slim 3 est parfait pour la productivité.

Cet OS demande par ailleurs peu de ressources pour fonctionner rapidement. Ainsi, si le Lenovo IdeaPad Slim 3 se contente d’un processeur MediaTek Kompanio 520 Ă©paulĂ© par 4 Go de RAM, soit une configuration pas très puissante de base, ce PC portable peut tout de mĂŞme dĂ©marrer sans accroc et lancer diverses tâches classiques de bureautique avec une bonne rĂ©activitĂ©. Enfin, cĂ´tĂ© connectique, celle-ci se compose d’un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un lecteur de carte microSD et une prise combo jack.

