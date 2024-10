Boulanger brade à -42 % cette montre connectée avec GPS intégré, un bon choix pour les sportifs débutants ou expérimentés

La montre Polar Pacer est conçue aussi bien pour les coureurs expérimentés que pour les débutants qui souhaiteraient se mettre au sport. Alors, si vous souhaitez vous lancer, c’est le moment puisqu’elle se trouve en promotion à 139 euros contre 239 euros de base. Â

Polar Pacer // Source : site officiel

À côté de Garmin, on trouve d’autres marques, comme Polar, qui propose des montres dédiées aux sportifs et bien équipées afin d’aider les athlètes à obtenir un maximum de données sur leurs performances. En concevant le modèle Pacer, la marque Polar met à disposition une smartwatch capable d’offrir un suivi précis des activités sportives. Et, si ce modèle est décliné en version Pro, les deux partagent un bon nombre de points communs. Mieux encore, la Polar Pacer devient plus intéressante avec à cette remise de plus de 40 %.

En quoi la Polar Pacer est intéressante ?

Une montre soignée axé sport

Un suivi GPS précis et des programmes sportifs complets

Près d’une semaine d’autonomie

Affichée sur le site officiel à 239 euros, la montre connectée Polar Pacer se négocie actuellement à un prix bien plus doux chez Boulanger : seulement 139,10 euros.

Une montre sportive imposante

La Polar Pacer ne fait pas dans la discrétion. Son format de 45 mm est assez massif une fois à votre poignet. Les finitions restent soignées, malgré le boitier en plastique qui a l’avantage d’être léger. Avec 40 g et son bracelet, elle s’avère bien pratique durant les entraînements, au cours desquels on ne veut ressentir aucune gêne.

À l’avant, on a droit à un écran rond de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 240 × 240 pixels. La dalle utilise le MIP (memory-in-pixel), un affichage à cristaux liquides qui ne nécessite pas de rétroéclairage, puisque c’est la luminosité extérieure qui permet de lire l’écran. Cette technologie est par ailleurs plus économe en énergie.

Des fonctionnalités sportives aussi bien pour les débutants que les plus expérimentés

Polar a mis le paquet sur la partie sport : la montre est dotée un suivi GPS compatible Glonass, GPS, Galileo et QZSS. La marque indique avoir revu le design de ses antennes pour un suivi plus précis, mais également plus rapide de la géolocalisation. Elle offre également un suivi de la fréquence cardiaque, mais pas de Spo2 à l’horizon.

Pour aider les débutants ou les plus expérimentés, Polar intègre un programme de test qui va permettre, en fonction de votre allure de marche et de votre fréquence cardiaque, de vous établir un entraînement tout en douceur pour éviter de vous démotiver ou de vous blesser. Enfin, équipée d’une batterie de 265 mAh, la montre est capable de tenir jusqu’à 7 jours, avec 35 heures d’utilisation en suivi GPS et fréquence cardiaque, selon le constructeur finlandais.

