Ce PC portable à double écran taillé pour la productivité coûte 200 € de moins sur Amazon 

Vous désirez rentrer dans l’univers plus confortable du multiscreen ? Ce PC portable avec double écran rotatif est la bonne solution. Cette machine du nom de Acemagic X1 est idéale pour faire du multitâche et coûte aujourd’hui 200 euros de moins grâce à cette offre Amazon.

Acemagic X1 // Source : Frandroid

Passer de un à deux écrans sur un PC portable va vous permettre d’étendre la surface de travail. Faire glisser vos fenêtres d’un écran à l’autre, faire du multitâche, et ainsi mieux organiser votre espace de travail numérique pour une plus grande efficacité et surtout un plus grand confort. C’est ce que propose l’Acemagic X1, un concept intéressant et qui devient plus abordable avec 200 euros de remise immédiate.

Que propose l’Acemagic X1 ?

Un double écran IPS de 14 pouces en FHD

Un Intel Core i7-1255U associé à 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To

Au lieu de 899,99 euros, le PC portable Acemagic X1 peut vous revenir à 699,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction valable jusqu’au 27 octobre prochain.

Acemagic X1 : n’oubliez pas de cocher la case pour obtenir le coupon de réduction et l’avoir à 699 euros // Source : Amazon

Un laptop avec double écran rotatif très pratique

L’Acemagic X1 n’est pas un PC portable comme les autres. Il a la capacité à déployer un second écran de 14 pouces à côté de l’écran principal. Grâce à un système de double charnière qui fonctionne à 360 degrés, l’utilisateur peut déployer un autre écran et d’avoir une surface d’affichage considérablement grande.

Deux écrans IPS de 14 pouces accolés en FHD peuvent s’avérer particulièrement utile pour faire du multitâche, des présentations puisqu’il est possible de retourner le second écran vers l’arrière.

Quelques compromis à prendre en compte

Ce format engendre quelques concessions, à commencer par ses dimensions. Pour un PC portable de 14 pouces, l’Acemagic X1 offre des dimensions plus généreuses avec ses 2,5 cm d’épaisseur et près de 2 kg sur la balance. Ce n’est pas l’ultraportable le plus fin et léger du marché, et peut sembler appartenir à la catégorie des PC de gaming.

Ça ne sera pas non plus le plus véloce des laptops. Il peut tout même compter sur un Intel Core i7-1255U couplée à 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 To de stockage. Cette configuration fait tourner la boutique sans trop broncher : vous allez pouvoir jongler entre plusieurs applications, regarder des vidéos sur un écran tout en travaillant sur l’autre. En revanche, ne comptez pas dessus pour faire des tâches lourdes ou lancer des jeux.

Dernier point à prendre en compte, c’est bien évidemment l’autonomie qui risque d’être limitée avec la présence de deux écrans. Lors de notre prise en main, il a pu tenir durant 4 heures, et n’est donc pas le parfait compagnon à emmener avec soi loin d’une prise. Quant à la connectique, on a droit à un port USB 3.0, un port HDMI 2.0, deux ports USB-C dont un qui ne sert

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur l’Acemagic X1.

Envie découvrir les meilleures références actuelles du marché disponibles ? N’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.