Nous avons testé l’Acemagic X1 : le portable à double écran qui veut révolutionner notre façon de travailler

Acemagic, constructeur chinois, propose une solution toute nouvelle avec son X1, un ordinateur portable doté de deux écrans de 14 pouces. Ce concept promet de transformer notre façon de travailler. Mais est-ce vraiment la révolution attendue ou un gadget de plus ? On a eu l’occasion de le tester en vrai.

Présentation du concept

L’Acemagic X1 n’est pas un ordinateur portable ordinaire. Son atout réside dans sa capacité à déployer un second écran de 14 pouces à côté de l’écran principal.

Cette prouesse technique est rendue possible grâce à un système de double charnière. L’utilisateur a ainsi le choix entre un mode classique avec un seul écran, ou un mode étendu offrant une surface d’affichage considérablement augmentée. Il s’agit de deux écrans de 14 pouces accolés.

Caractéristiques techniques

Voici un aperçu des principales caractéristiques de l’Acemagic X1 :

Composant Caractéristique Processeur Intel Core i7-1255U Écrans 2 x 14″ IPS LCD (1920 x 1080 pixels) Mémoire vive 16 Go DDR4-3200 Stockage SSD NVMe PCIe 3.0 de 1 To Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Ports 2x USB-C (mais un seul pour les données), 1x USB-A, 1x HDMI 2.0 Batterie 70.4 Wh Dimensions 33,8 x 22,1 x 2,5 cm Poids 1,94 kg Notez que la machine nous a été prêtée par Acemagic

Zoom sur le processeur : l’Intel Core i7-1255U est un CPU de 12ᵉ génération, conçu pour les ultra portables. Avec ses 10 cœurs (2 performants + 8 efficients) et 12 threads, il offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Sa fréquence de base est de 1,7 GHz, avec un boost jusqu’à 4,7 GHz. Bien que correct pour des tâches bureautiques et multimédias légères, ce processeur n’est pas taillé pour les workloads intensifs ou le gaming.

Prise en main

Dès le premier contact, on est frappé par l’épaisseur et le poids de l’Acemagic X1. Avec ses 2,5 cm d’épaisseur et près de 2 kg sur la balance, ce n’est clairement pas l’ultraportable le plus fin et léger du marché.

On est plutôt dans la catégorie des PC de gaming. Cependant, cette corpulence s’explique par la présence du second écran évidemment.

Les dimensions globales restent dans la moyenne des 14 pouces, ce qui permet de le glisser dans un sac sans trop de difficultés.

Les finitions sont juste correctes, on est quand même loin du côté premium de certaines marques plus établies comme Dell, Apple ou Samsung.

« Stay hungry, stay foolish » de Steve Jobs écrit sur l’ordinateur portable

La vedette du show est indéniablement la charnière en spirale qui permet le déploiement du second écran. Elle est robuste et bien conçue, et elle offre une rotation fluide et un maintien stable une fois l’écran en place.

Néanmoins, seul un usage prolongé permettra de juger de sa durabilité sur le long terme. Elle fonctionne à 360 degrés, vous pouvez donc positionner le second écran derrière le PC.

Notez cependant que l’utilisation des deux écrans côte à côte demande un petit temps d’adaptation. Le clavier n’étant pas centré par rapport à l’ensemble, on peut ressentir une certaine asymétrie au début. De plus, la distance entre les deux écrans n’est pas négligeable, ce qui peut gêner la continuité visuelle. À mon avis, il est plus intéressant de surélever un peu le laptop avec une station d’accueil, par exemple.

Il y a un petit détail très pratique : les boutons sous l’écran. Ils vous permettent de jongler entre les modes d’affichage. Vous voulez dupliquer votre écran pour impressionner votre voisin ? Clic ! Vous préférez n’utiliser qu’un seul écran pour économiser la batterie ? Clic ! Vous voulez étendre votre bureau ? Clic, clic ! C’est simple, efficace et ça ne nécessite pas de passer par les réglages Windows.

À quoi servent deux écrans ?

L’intérêt principal de cette configuration est d’offrir une surface de travail étendue en situation de mobilité. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour :

Le multitâche : avoir un document de référence sur un écran et travailler sur l’autre

La programmation : code sur un écran, résultat ou documentation sur l’autre

Le montage vidéo ou photo : timeline sur un écran, prévisualisation sur l’autre

Les présentations : support de présentation sur un écran, notes sur l’autre

La possibilité de retourner le second écran vers l’arrière peut aussi faciliter le partage d’informations lors de réunions en face à face. Et… Vous connaissez ce moment magique dans le train où votre petit monstre commence à s’agiter et que vous vous dites « Oh non, pas maintenant, j’ai cet article à finir ! » ? Et bien, l’Acemagic X1 pourrait bien être votre nouveau meilleur pote dans ces moments-là.

Vous tournez cet écran vers votre petit ange (qui commençait sérieusement à ressembler à un petit démon), et hop ! La Pat’Patrouille à la rescousse ! Pendant que Junior est hypnotisé par les aventures palpitantes de nos toutous préférés, vous pouvez tranquillement taper votre article sur l’autre écran (ne me jugez pas svp).

Les compromis à accepter

Par contre, l’Acemagic X1 impose certains compromis :

Un poids et une épaisseur bien supérieurs à la moyenne des 14 pouces

Des performances moyennes du fait de l’utilisation d’un processeur basse consommation

Une autonomie qui risque d’être limitée par la présence de deux écrans

Des finitions qui ne rivalisent pas avec les ténors du marché

Évoquons aussi l’Intel Core i7-1255U. Pour les non-initiés, disons simplement que c’est un bon petit moteur qui fait tourner la boutique sans trop broncher. J’ai pu jongler entre plusieurs applications, regarder des vidéos sur un écran tout en travaillant sur l’autre sans que l’ordinateur ne montre de signes de fatigue. Par contre, ne comptez pas sur lui pour faire du montage vidéo 4K ou lancer le dernier Black Myth : Wukong. Ce n’est pas vraiment son truc.

L’Acemagic X1 n’est d’ailleurs pas silencieux. Dès que vous lui demandez un peu d’effort, il se met à souffler. Et ce n’est pas tout.

L’autonomie fond plus vite que les bonnes résolutions du gouvernement. Avec les deux écrans allumés, j’ai rarement dépassé les 4 heures d’utilisation. C’est un peu court pour une journée de travail nomade, surtout quand on considère le poids du chargeur qu’il faut trimballer… et les performances des ultrabooks actuels.

Autre constat : les deux écrans n’affichent pas les mêmes performances. Déjà, les angles de vision sont trop courts, mais aussi… les couleurs manquent un peu de pep’s et j’ai remarqué une légère différence de luminosité entre les deux écrans. Rien de rédhibitoire, mais pour un appareil qui mise tout sur ses écrans, j’aurais aimé avoir deux écrans avec des performances comparables.

De plus, il a des besoins très spécifiques. Il lui faut un chargeur USB-C costaud, sinon il fait la fine bouche. J’ai essayé de le brancher sur le chargeur de mon MacBook M3, et ça n’a pas marché. Celui de ma ROG Ally ? La charge était trop lente. Donc, n’oubliez pas d’emporter son chargeur dédié, sinon vous risquez de vous retrouver en rade au pire moment.

Oh, et pendant qu’on parle de connectique, laissez-moi vous raconter une autre petite déception. L’Acemagic X1 a deux ports USB-C, ce qui est plutôt cool. Mais attendez la chute : l’un d’eux ne sert qu’à la charge.

Une alternative : l’écran externe portable

Face à tous ces compromis, je me suis demandé si je n’aurais pas été mieux servi par un écran externe portable.

Vous savez, ces petits écrans qu’on peut glisser dans son sac et sortir quand le besoin s’en fait sentir ? Ils ont leurs avantages, c’est certain.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs écrans portables pour PC, Mac, smartphones et Switch en 2024 ?

D’abord, ils ne vous imposent pas de trimballer un deuxième écran quand vous n’en avez pas besoin. Ensuite, ils sont polyvalents : PC, Mac, smartphone, tout passe par l’USB-C. Et puis, soyons honnêtes, ils sont souvent plus légers et plus fins que l’Acemagic X1.

Un avis nuancé sur une innovation intéressante

Il est important de préciser que cet article n’est pas un test à proprement parler, n’ayant pas pu utiliser la machine sur une longue période. Néanmoins, l’Acemagic X1 apparaît comme une innovation curieuse qui pourrait séduire certains utilisateurs ayant des besoins spécifiques en termes de surface d’affichage mobile.

Le concept est intéressant et ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière d’ordinateurs portables. Cependant, les compromis imposés par cette technologie (poids, épaisseur et autonomie) risquent de limiter son adoption.

L’Acemagic X1 s’adresse avant tout aux early adopters et aux professionnels ayant un réel besoin de double écran en déplacement. Pour la majorité des utilisateurs, une solution plus classique associée à un écran portable restera probablement plus pertinente.

Il sera intéressant de voir comment ce concept évoluera dans les prochaines années. Avec les écrans pliants, au format écran externe ou PC portable (comme l’Asus Zenbook 17 Fold Oled ou le Lenovo ThinkPad X1 Fold depuis 2020), ou encore les PC portables avec des écrans supplémentaires comme les Zenbook Pro Duo, il y a une variété de formats innovants.

Pour aller plus loin

L’ordinateur portable à trois écrans : la nouvelle tendance qui frôle l’excès