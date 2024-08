L’ordinateur portable à trois écrans : la nouvelle tendance qui frôle l’excès

Le TriMax Pro débarque sur Kickstarter avec un concept qui ne manque pas de faire tourner les têtes : un ordinateur portable doté de trois écrans.

Certaines marques ne cessent de nous surprendre, et le TriMax Pro en est la preuve vivante.

Cet ordinateur portable, actuellement en campagne de financement sur Kickstarter, propose une configuration pour le moins originale : un écran principal flanqué de deux écrans supplémentaires pliables. De quoi faire rêver les accros du multitâche et les professionnels en quête d’espace de travail XXL. Mais avant de crier au génie, prenons le temps de décortiquer cette bête curieuse.

Un concept audacieux, mais pas sans précédent

Le TriMax Pro n’est pas le premier à tenter le coup du multi-écran sur un ordinateur portable. On se souvient notamment des tentatives de Razer ou d’Asus (qui a commercialisé les Zenbook Pro Duo) dans ce domaine. Cependant, le TriMax Pro pousse le concept encore plus loin avec ses deux écrans latéraux au format portrait. L’idée est séduisante sur le papier : plus besoin de jongler entre les fenêtres, tout est visible d’un coup d’œil.

L’écran principal affiche une diagonale de 16 pouces avec une définition de 1920 × 1200 pixels. Rien de révolutionnaire jusque-là. C’est sur les côtés que ça se corse : deux écrans de 1280 × 1920 pixels viennent compléter le tableau.

Le format portrait est un choix intéressant, particulièrement adapté à l’affichage de documents texte ou de pages web. Cependant, on peut se demander comment le contenu multimédia, généralement au format 16:9, s’accommodera de ces écrans verticaux.

Sous le capot : puissance et flexibilité

Côté performances, le TriMax Pro ne fait pas dans la demi-mesure.

Proposé en plusieurs configurations, il peut embarquer un processeur AMD Ryzen 7 7735HS ou un Intel Core i5-1235U. Avec 32 Go de RAM et un SSD pouvant aller jusqu’à 4 To, on est clairement dans la cour des grands. Les technophiles apprécieront également la possibilité d’opter pour une version « barebone« , permettant de personnaliser la configuration à souhait.

Un détail qui ne manquera pas d’attirer l’attention des aficionados : le clavier mécanique. C’est une rareté sur un ordinateur portable, et cela promet une expérience de frappe hors du commun.

Mais attention, qui dit clavier mécanique dit souvent épaisseur et poids conséquents. Le TriMax Pro ne sera probablement pas le compagnon idéal des minimalistes ou des voyageurs légers. De plus, cela a obligé de déplacer le trackpad au-dessus du clavier.

Avec trois écrans à alimenter, on pouvait s’attendre à ce que l’autonomie soit le point faible du TriMax Pro. Et effectivement, malgré une batterie conséquente de 90 Wh, le fabricant n’annonce qu’une autonomie maximale de 6 heures (et donc moins dans la pratique). C’est peu pour un ordinateur portable moderne, surtout si l’on considère que cette durée sera probablement réduite en utilisation intensive des trois écrans.

Il est important de rappeler que le TriMax Pro est actuellement en phase de financement sur Kickstarter. Si le prix annoncé de 718 euros peut sembler attractif pour une telle configuration, il faut garder à l’esprit les risques inhérents au financement participatif. Les retards de livraison, les changements de spécifications, voire l’échec pur et simple du projet sont des scénarios à envisager.

Selon une étude de Kickstarter, environ 1 projet « réussi » sur 10 ne parvient pas à livrer les récompenses promises. Et parmi ceux qui y parviennent, les déceptions sont fréquentes : retards, promesses non tenues, qualité inférieure aux attentes… Et encore, c’est une étude de Kickstarter. La réalité doit être bien différente.

Et un écran externe ?

Avant de se laisser séduire par le concept futuriste du TriMax Pro, il convient de se poser une question simple : un écran externe portable ne serait-il pas une solution plus pratique et plus flexible ?

Les écrans portables ont fait d’énormes progrès ces dernières années. Ils sont devenus plus légers, plus fins et plus performants. Et surtout, ils offrent une flexibilité que le TriMax Pro ne peut égaler. Contrairement à ce dernier, un écran portable peut être utilisé avec n’importe quel ordinateur portable, tablette ou même smartphone. Vous n’êtes pas lié à un seul appareil, ce qui peut s’avérer un avantage considérable pour ceux qui jonglent entre plusieurs machines.

La simplicité d’utilisation est un autre atout majeur. Pas de mécanismes complexes à déplier ou à replier : vous branchez (en USB-C), vous allumez, et c’est parti.