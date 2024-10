Intersport propose l’un des VAE les moins chers grâce à cette offre sur le Nakamura Classic LTD : moins de 600 €, sans compter les aides

Les bons vélos électriques ne sont généralement pas à la portée de toutes les bourses, même si les aides de l’État peuvent permettre d’adoucir la facture. Mais heureusement, il existe des modèles plus abordables, à l’image du Nakamura Classic LTD, un VAE idéal pour la ville, que l’on trouve en ce moment à 599,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Intersport.

Si vous n’avez pas un gros budget, le prix élevé des vélos électriques peut être un véritable frein, et ce, malgré les diverses aides proposées. Rassurez-vous, certaines marques proposent des VAE assez accessibles, à l’image d’Intersport, via sa marque de vélos Nakamura. Son catalogue regorge de références variées, parmi lesquelles on trouve le Nakamura Classic LTD, un vélo urbain bien équipé et idéal pour les routes plates, qui est en ce moment vendu à moins de 600 euros, soit un prix vraiment intéressant.

Ce qu’offre le Nakamura Classic LTD

Un joli design et un bon confort

De nombreux équipements

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Auparavant affiché à 999,99 euros, le Nakamura Classic LTD est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros chez Intersport. N’oubliez pas que vous avez droit à  des aides de l’État, différentes en fonction de votre localisation sur le territoire national.

Un vélo au look vintage suffisamment confortable

Le Nakamura Classic LTD est un vélo électrique au look très rétro qui devrait satisfaire celles et ceux pour qui l’apparence du biclou est très importante. Avec son allure élancée et son guidon surélevé, ce VAE adopte un style hollandais très urbain. Notons aussi la présence d’une selle en gel très confortable et de poignées bien agréables en main. Il est par ailleurs doté d’un cadre ouvert, bien plus facile à enjamber qu’un cadre fermé, et qui est aussi en aluminium ; un choix de la marque qui permet d’alléger l’ensemble. Les reprises sur la route sont ainsi plus aisées. Mais retenez tout de même que l’aluminium absorbe moins les chocs et les vibrations ; ce Classic LTD n’étant pas doté de suspensions, les aspérités de la route pourraient être assez désagréables… On veillera donc à l’utiliser principalement sur des routes plates, d’autant plus que l’on a ici une fourche rigide.

Notez aussi que ce modèle n’est pas un poids plume avec ses 22 kg, qui peuvent bien se faire sentir lors des déplacements intermodaux, par exemple. Ce vélo marque tout de même des points grâce à son équipement assez varié : on a ainsi droit à un garde-boue, une béquille, un porte-bagage, une sonnette ainsi qu’à un phare fixe à LED. Le vélo est également doté de pneus de 26 pouces, une taille idéale pour rouler en ville, ainsi que de freins à patins de type V-Brake, qui promettent un freinage progressif et fort, mais attention, les patins perdent une partie de leur adhérence sous la pluie.

Puissance et dynamisme au rendez-vous

Le Nakamura Classic LTD renferme un moteur de 250 W, situé dans le moyeu de roue arrière, qui est capable de délivrer un couple de 45 Nm. Autant dire que ce vélo électrique devrait offrir une conduite naturelle, avec des démarrages dynamiques, notamment pour les côtes ; la limite des 25 km/h devrait être atteinte sans souci. Côté autonomie, le VAE embarque une batterie de 345 Wh logée sous le porte-bagage, qui procure au vélo une autonomie pouvant aller jusqu’à 60 km. Un résultat honorable, et suffisant pour des courts trajets en ville.

Le vélo est aussi un modèle connecté et fonctionne avec l’application Naka E-Power, sur laquelle on peut par exemple voir la position géographique du vélo, le pourcentage de batterie restant, le kilométrage total ou encore le CO2 économisé par rapport à l’utilisation d’une voiture. Il est aussi possible de verrouiller l’assistance électrique du vélo depuis cette app.

