Ce switch HDMI bien pratique avec trois entrées et une sortie coûte moins de 25 € sur Amazon

Si votre PC portable, votre TV ou encore votre moniteur ne comporte qu’un seul port HDMI, mais que vous souhaitez pourtant y brancher plusieurs sources, comme une console et une box, alors vous devriez opter pour un switch HDMI. Celui proposĂ© par Ugreen est par exemple disponible Ă un très bon prix, soit 24,49 euros au lieu de 34,99 euros chez Amazon.

Les switchs HDMI, ou commutateurs, sont de petits objets bien pratiques qui nous permettent de connecter simultanĂ©ment plusieurs appareils, type console, box ou encore PC portable, Ă un seul et mĂŞme Ă©cran de TV, moniteur ou encore vidĂ©oprojecteur qui ne comporterait qu’un seul port HDMI. Un outil idĂ©al pour ne plus avoir Ă dĂ©brancher constamment nos sources pour les utiliser sur l’Ă©cran, et ainsi risquer d’abĂ®mer leur port. Si vous recherchez justement ce type d’appareil, sachez que celui conçu par Ugreen est actuellement affichĂ© Ă un super prix, qui n’excède pas 25 euros.

Les points essentiels du switch HDMI Ugreen

Trois entrées et une sortie

Une rĂ©solution maximale jusqu’en 4K@60Hz

Une télécommande pour changer facilement de source

Initialement affichĂ© Ă 34,99 euros, le switch HDMI de Ugreen est aujourd’hui disponible en promotion Ă 24,49 euros sur Amazon.

Petit et pratique

Le switch HDMI de Ugreen est tout d’abord un objet compact très facile Ă emporter partout avec soi si besoin. Avec ses dimensions de 126 x 58 x 24 mm, il peut vite se faire oublier dans votre sac, ou posĂ© au cĹ“ur de votre setup Ă la maison. Il est par ailleurs dotĂ© de quatre ports HDMI 2.0 au total, plus prĂ©cisĂ©ment de trois entrĂ©es et d’une sortie. On peut donc y connecter trois sources simultanĂ©ment (PC portable, console de jeux, box TV, PC portable) et un Ă©cran (TV, vidĂ©oprojecteur, moniteur…).

L’appareil est d’ailleurs Ă©quipĂ© de trois indicateurs LED qui vont permettre de savoir en un coup d’Ĺ“il quel appareil fonctionne sur le moment. On trouve Ă©galement sur ce switch un port USB-C, qui va permettre de connecter l’appareil Ă une source d’alimentation externe pour l’alimenter. En revanche, ce port n’est pas destinĂ© Ă recharger les appareils hĂ´te. Notez aussi que ce switch s’accompagne d’une tĂ©lĂ©commande bien pratique pour basculer rapidement, et sans bouger de son canapĂ©, entre les diffĂ©rentes sources. Un bouton placĂ© sur le haut du boĂ®tier permet aussi de switcher manuellement entre vos appareils branchĂ©s.

Une grande fluidité sur les appareils

Une fois vos divers appareils connectĂ©s au switch Ugreen, vous pourrez profiter d’images bien fluides grâce Ă la prise en charge de la 4K@60fps, qui devrait rendre les sessions gaming bien plus agrĂ©ables grâce Ă la nettetĂ© promise et l’absence de dĂ©calages. Les compatibilitĂ©s avec les normes HDR10+, pour des images bien plus lumineuses et un bon rapport de contraste, et Dolby Atmos, pour un audio bien immersif, sont aussi de la partie.

Enfin, ce switch HDMI est compatible avec un grand nombre d’appareils dotĂ©s de ports HDMI, comme les consoles (PS5, PS4, Xbox One…), les lecteurs Blu-Ray, les Chromecast, les TV, les box, les PC portables ou encore les vidĂ©oprojecteurs. Si le switch est idĂ©al pour les installations Ă la maison, il peut aussi s’avĂ©rer bien utile au travail, lors de rĂ©unions par exemple, puisqu’il permet de connecter trois PC portables Ă un vidĂ©oprojecteur et Ă©vite d’avoir Ă brancher et dĂ©brancher constamment chaque appareil reliĂ© au vidĂ©oprojecteur.

Vous ĂŞtes plutĂ´t Ă la recherche d’un dock avec plusieurs ports pour augmenter la connectique de votre PC portable ? Alors n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide des meilleurs hubs USB-C du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.