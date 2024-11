Super alternative au Samsung Galaxy S23 FE, le Xiaomi 13T chute sous les 400 € pour le Black Friday et devient beaucoup plus intéressant

Le Xiaomi 13T est un smartphone qui date de l’année dernière et se positionne dans une gamme où il y a peu de concurrence. Vous le retrouvez chez Boulanger à 399,99 euros pour le Black Friday, contre 650,99 euros habituellement.

Le Xiaomi 13T est un smartphone compatible 5G disponible depuis le 29 septembre 2023. Il a récemment fêté son premier anniversaire et continue de vivre une belle vie, surtout pendant le Black Friday et particulièrement chez Boulanger. Alors qu’il était vendu 650,99 euros dans la version 8+256 Go jusqu’à il y a peu, vous pouvez le retrouver durant le Black Friday avec 250 euros de réduction.

Ce qui nous plait sur le Xiaomi 13T

Les quatre ans de mises à jour annoncées (trois maintenant)

L’écran AMOLED de 6,67″ 144 Hz avec Gorilla Glass 5

La charge rapide 67W qui le recharge en 43 minutes

Au lieu de 650,99 euros dernièrement, le Xiaomi 13T est disponible en ce moment à 399,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 13T. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone milieu de gamme pile dans la moyenne

Le Xiaomi 13T a un statut un peu bâtard. On connait tous les smartphones haut de gamme, qui trustent les charts des meilleures ventes, et les smartphones d’entrée de gamme qui correspondent aux personnes n’ayant pas beaucoup de budget. Entre les deux, il y a les milieux de gamme qui sont assez désertés par des smartphones neufs et où les haut de gamme des générations précédentes règnent en maître.

Le Xiaomi 13T est donc sur ce terrain miné, en concurrence directe, à l’époque, avec le Samsung Galaxy S23 FE. Vous avez donc là un téléphone qui mesure 162,2 x 75,7 x 8,62 mm pour 197 grammes seulement, donc des dimensions dans la moyenne. Son écran est un de ses atouts puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2712 x 1220 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Il assure aussi niveau batterie et photo

Avec le Xiaomi 13T, vous avez de quoi tenir une journée et demie à l’utiliser sans avoir besoin de le recharger. Là aussi, comme tout le reste, on est dans la moyenne, même si la majorité des gens profiteront de la nuit pour le recharger à 100%. D’ailleurs, il bénéficie de la charge rapide 67W pour être à pleine puissance en 43 minutes.

La partie photo divise un peu, puisque son téléobjectif offre une belle proposition. Dommage que le mode nuit ne suive pas, avec des détails et des textures qui disparaissent à l’image. Donc au final un équilibrage dans la moyenne, qui est définitivement le terme qui définit le mieux ce smartphone. MAIS : c’était considéré comme un défaut quand il coûtait 650,99 euros, ça l’est beaucoup moins à 399,99 euros.

Retrouvez un test beaucoup plus complet et détaillé du Xiaomi 13T en parcourant l’article dédié sur Frandroid.

Si jamais vous cherchez des smartphones qui jouent dans une autre cour, vous pouvez passer une tête sur le guide d’achat des meilleurs téléphones testés par la rédaction.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.