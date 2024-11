Xbox Series S : la console abordable de Microsoft revient à prix cassé pour la Black Friday Week

La Xbox Series S, sans lecteur disque avec 512 Go de mémoire, est en promotion chez Électro Dépôt pour la Black Friday Week et passe à 229,94 euros au lieu de 299,99 euros habituellement.

La Xbox Series S est la petite sĹ“ur de la Xbox Series X, la dernière console en date de Microsoft. C’est l’Ă©quivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c’est-Ă -dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store oĂą souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer Ă de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois. Pendant la Black Friday Week, vous avez la possibilitĂ© de l’avoir avec 70 euros de rĂ©duction.

Les points forts de la Xbox Series S

Elle est toute indiquée pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

La Xbox Series S est une console qui vaut normalement 299 euros. Mais si vous allez sur Électro Dépôt, vous pouvez la commander pour 229,94 euros.

Une console lĂ©gère et compacte, bien qu’un peu moins puissante

Lors de la sortie de sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de Xbox, Microsoft a dĂ©clinĂ© sa console en deux versions : la X, grande, avec lecteur disque, et la S, plus petite et qui en est dĂ©pourvue. Ă€ la diffĂ©rence de la PS5 Standard et Digital qui sont les mĂŞmes consoles oĂą la prĂ©sence (ou non) du lecteur disque est ce qui les caractĂ©rise, c’est plus subtil sur Xbox.

La Xbox Series S présentée ici est un peu moins puissante que la Xbox Series X. Déjà , vous avez 512 Go de mémoire contre 1 To, processeur de 4 Téraflops de puissance de traitement vs 12 et une résolution max de 1440p vs 4K. En compensation, la console fait 6,5 x 15,1 x 27,5 cm pour 1,9 kg contre 15,1 x 15,1 x 30,1 cm pour 4,4 kg. Une console plus petite, plus légère et un peu plus puissante, mais qui fait tourner les jeux récents : on prend.

La console taillée sur mesure pour le Xbox Game Pass

Pour jouer Ă la Xbox Series S, vous avez le choix : passer par le Store Xbox pour acheter vos jeux en dĂ©matĂ©rialisĂ©. Il y a souvent des promotions en fonction des pĂ©riodes de l’annĂ©e, des rĂ©ductions si vous ĂŞtes membre Gold (l’abonnement pour jouer en ligne) et des ventes rĂ©gulières en fonction des Ă©diteurs.

Ou, l’autre option, la plus intĂ©ressante, c’est l’abonnement au Xbox Game Pass. C’est un abonnement mensuel comme Netflix, mais qui permet de tĂ©lĂ©charger et jouer Ă tous les jeux prĂ©sents dans le catalogue. Alors, ils n’y sont pas tous, mais gĂ©nĂ©ralement Microsoft arrive Ă nĂ©gocier de belles exclusivitĂ©s, parfois le jour mĂŞme de leur sortie, comme c’est le cas rĂ©cemment avec Call of Duty Black Ops 6. FrĂ©quemment, ce sont d’ailleurs les exclus Xbox qui rejoignent le Game Pass le jour de leur sortie : Halo, Forza, Gears of War, le prochain Indiana Jones, le prochain Flight Simulator, Ark II, etc.

Découvrez tout ce que vous réserve la Xbox Series S en parcourant notre test complet de la console.

Pour savoir quelle console de jeu est faite pour vous en ce moment, vous pouvez consulter le guide d’achat des meilleures machines de salon disponibles sur le marchĂ©.

