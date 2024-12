DJI Neo : ce drone de poche 4K, idéal pour les créateurs de contenus, coûte à peine 160 € grâce à cette offre

Le DJI Neo, un drone tout léger qui peut fonctionner sans télécommande et de façon autonome, est une bonne solution pour celles et ceux qui souhaitent filmer quelques vidéos pour leurs réseaux sociaux. Vous le trouverez en ce moment à 159,99 euros au lieu de 199,99 euros chez Rakuten, mais attention, ça ne va pas durer.

Le DJI Neo. // Source : Tristan Jacquel

DJI a tout rĂ©cemment levĂ© le voile sur un minuscule drone grand public, baptisĂ© Neo, qui est tout simplement le modèle le plus lĂ©ger jamais dĂ©veloppĂ© par la marque chinoise. Un appareil plutĂ´t Ă©tonnant, pensĂ© pour les crĂ©ateurs de contenu, qui peut fonctionner sans tĂ©lĂ©commande et ĂŞtre pilotĂ© facilement depuis un smartphone. Son petit plus ? Son dĂ©collage et son atterrissage depuis notre main. S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 40 euros grâce Ă un code promo, valable uniquement aujourd’hui.

Les points forts du DJI Neo

Un drone très compact et léger (135 g seulement)

Des vidéos en 4K captées en totale autonomie

Plein de modes de vol dynamiques

Un décollage et un atterrissage depuis la main

LancĂ© Ă 199,99 euros, le DJI Neo peut vous revenir, seulement aujourd’hui, Ă 159,99 euros chez Rakuten (vendeur Darty) grâce au code promo DARTY40.

Un tout petit drone facile Ă prendre en main et autonome

Si les drones massifs de DJI vous effraient et vous paraissent trop compliquĂ©s Ă utiliser, alors son nouveau modèle, Neo, devrait tout Ă fait vous convenir. Avec son poids plume de 135 g et son design ultra-compact, ce drone est beaucoup moins intimidant, et très facile Ă prendre en main. Notez d’ailleurs que malgrĂ© son tout petit gabarit, il est efficacement protĂ©gĂ© contre les collisions et autres obstacles grâce aux cages circulaires qui entourent les hĂ©lices. En revanche, en cas de vent fort, le DJI Neo peut dĂ©river assez facilement et sa stabilisation Ă©lectronique s’avĂ©rer insuffisante dans certaines conditions mĂ©tĂ©orologiques difficiles.

Le DJI Neo est avant tout très simple d’utilisation, puisqu’il peut voler sans tĂ©lĂ©commande (celle-ci est optionnelle, toutefois), et mĂŞme sans l’application DJI Fly sur smartphone, pourtant indispensable pour les autres modèles de la marque. Mais pour la première utilisation, il faut quand mĂŞme l’initialiser avec l’app sur smartphone. Sachez surtout que grâce Ă son mode « suivi », le drone est capable de dĂ©coller depuis la paume de votre main, qu’il aura dĂ©tectĂ©e grâce Ă son capteur, avant de vous suivre tout en vous filmant, puis atterrir sur votre main placĂ©e en dessous de lui. Le tout, sans app ni tĂ©lĂ©commande, donc. D’autres modes automatiques (Dronie, Cercle, FusĂ©e…) sont aussi disponibles pour vous permettre de rĂ©aliser très facilement des sĂ©quences captivantes.

De belles vidéos en 4K

Le DJI Neo est par ailleurs Ă©quipĂ© d’un objectif Ă focale fixe de type grand-angle, d’équivalence 24 mm ouvrant Ă f/2,8, associĂ© Ă un capteur CMOS de 1/2’’ de 12 Mpx. Il peut ainsi filmer en 4K 30p et prendre des photos JPEG de 12 Mpx. La qualitĂ© vidĂ©o n’est certes pas comparable Ă celle du Mini 4 Pro, bien supĂ©rieure, mais le Neo Ă©gale ce que proposent les meilleurs smartphones du marchĂ© ; les crĂ©ateurs de contenus dĂ©sireux de filmer quelques sĂ©quences pour leurs rĂ©seaux devraient donc en ĂŞtre totalement satisfaits. Mention spĂ©ciale aussi pour le transfert très rapide des vidĂ©os depuis le Neo vers un smartphone.

En vol, le DJI Neo se dĂ©brouille mieux en mode automatique, mais avec la tĂ©lĂ©commande RCN3 (non fournie ici), la vitesse maximale de 20 km/h sans vent est un peu juste pour certaines situations. CĂ´tĂ© autonomie, c’est très correct avec 17 minutes de vol annoncĂ©es en mode automatique. Toutefois, elle chute Ă environ 10 minutes en pilotage manuel, ce qui peut ĂŞtre limitant. On vous conseille d’ailleurs de vĂ©rifier la force du vent sur le chemin du retour du drone, puisqu’il peut s’Ă©puiser Ă lutter, et ainsi vider sa petite batterie bien vite avant de vous rejoindre…

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du DJI Neo.

