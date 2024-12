Pour moins de 100 € chez Amazon, vous avez un écran PC gaming 24″ FHD 165 Hz, un bon deal pour geeker à Noël

Amazon frappe fort avec cette remise de 44 % sur l’écran PC gaming Philips Evnia de 24″, une dalle explosive compatible AMD FreeSync Premium, G-Sync et réservant de bien belles surprises.

Philips Evnia 24M1N3200ZS // Source : Frandroid

Le Philips Evnia est un écran qui ne fait pas dans la fioriture. Il va à l’essentiel pour vous offrir du plaisir immédiat, avec une dalle Full HD de 24″, plate, pouvant afficher 165 images/seconde avec une seule milliseconde de latence. Et ça suffit : il est adapté à tous les bureaux et avec cette réduction de 80 euros chez Amazon, il est aussi adapté à toutes les bourses.

Quels sont les avantages du Philips Evnia 24″ ?

La double compatibilité FreeSync Premium et G-Sync

L’image rafraîchit au maximum à 165 Hz

Des préréglages intégrés selon les types de jeu, ou personnalisable

Avant de le proposer à seulement 99 euros, Amazon vendait l’écran PC gamer Philips Evnia 24M1N3200ZS à 179 euros.

Simple, efficace, le Philips Evnia va droit au but

Le Philips Evnia est un écran PC de taille standard, convenant à tous les bureaux. Il mesure 540 × 416 × 193 millimètres pour 3,50 kg avec son support. En termes de look, il est on ne peut plus classique, si ce n’est son pied en forme de crochet qui lui donne un petit côté « tech ».

La dalle LCD avec technologie IPS et rétroéclairage W-LED fait 24″ et est ultrafine sur trois côtés. Vous profitez d’un ratio 16:9 avec de la Full HD, une luminosité de 250 cd/m², un niveau de contraste de 1100:1 et un temps de réponse de 4 ms. Jusque-là, rien de fifou, mais Philips en a sous le pied et ça se voit dès qu’on regarde les specs plus poussées.

Dès qu’il s’agit de geeker, l’Evnia sort les dents

Vous allez lancer un jeu ? Hop, le Philips Evnia sort sa cape de super-héros et se transforme en écran ultra-performant. Ça commence avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz si vous passez par le DisplayPort, sachant qu’il dispose aussi de deux ports HDMI.

Vous avez des composants Nvidia ou AMD ? Pas de soucis, il prend en charge les deux puisqu’il est compatible FreeSync Premium et G-Sync, pour optimiser la fréquence de rafraîchissement de l’écran en fonction des performances de votre machine. Vous pouvez régler l’écran en hauteur, mais impossible de l’incliner sur les côtés ou de haut en bas. Mis à part ça, pour moins de 100 euros, c’est un chouette produit.

Si vous cherchez des conseils pour trouver un bon écran PC ainsi que des recommandations de modèles qui valent le détour, vous pouvez suivre les conseils de notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.