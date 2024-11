Pour moins de 100 €, vous avez un super écran PC gamer de 24″ et 165 Hz en ce pré-Black Friday

Passée la surprise du démarrage du Black Friday en avance, qui s’est mué en Black November, vient le moment de profiter des offres proposées. À commencer par cet écran PC Skillkorp qui passe sous la barre des 100 euros.

Rien de tel qu’un bon écran PC pour profiter de vos jeux dans de bonnes conditions. De belles couleurs, une bonne fluidité, un temps de latence réduit au minimum : les ingrédients d’une partie réussie. C’est le cas de cet écran Skillkorp de 24″ que vous retrouvez à 99,99 euros au lieu de 109,99 euros. Seulement 10 euros de réduction qui le font passer sous le seuil psychologique des 100 euros grâce à ce Black Friday prématuré.

Les points forts du Skillkorp G24

Une fréquence de 165 Hz pour une super fluidité

Un temps de réponse de 1 ms pour optimiser la réactivité

Compatibilité HDR et AMD FreeSync, pour le plaisir

Quand il n’est pas en promotion, le Skillkorp G24 coûte 109,99 euros. Mais avec le Black Friday chez Boulanger, vous pouvez le commander pour seulement 99,99 euros.

Un petit écran Full HD qui va à l’essentiel

Le Skillkorp G24 n’est peut-être pas l’écran le plus performant ou le plus grand que vous allez rencontrer, mais il a le mérite de proposer un rapport qualité/prix des plus intéressants. Il s’agit d’un modèle Full HD de 24″ avec un angle de vue classique de 178°. Sans son pied, il mesure 53,9 × 31,9 × 4,4 cm pour 3,7 kg, cette fois avec le pied. Un format standard qui s’adapte à tous les bureaux, même les plus petits.

Son pied en V lui assure un bon équilibre. Il ne vous reste plus qu’à le brancher à une prise et de le relier à votre machine avec le DisplayPort ou un port HDMI et il est prêt à être utilisé. Si vous souhaitez le fixer au mur, c’est possible, puisqu’il est compatible avec la norme VESA et qu’il vous faudra un support 100 × 100 pour être accroché.

De bonnes performances pour des parties fluides

Le Skillkorp G24 ne paye peut-être pas de mine comme ça, mais derrière son design simple et sobre, vous retrouvez une fréquence de balayage de 165 Hz et un temps de latence d’une seule milliseconde. Donc en gros, vous passez d’une image à l’autre quasi instantanément, avec une animation qui n’est pas saccadée grâce à la haute fréquence de balayage.

On regrette juste qu’il ne soit pas équipé d’un filtre anti-reflets ou d’un filtre lumière bleue. Il n’y a pas non plus de haut-parleurs, mais compte tenu de la qualité de ceux-ci sur l’écrasante majorité des écrans PC, ce n’est pas très grave.

Si vous souhaitez découvrir d’autres écrans PC gaming avant d’arrêter votre choix, vous pouvez consulter notre guide comparatif dédié.

