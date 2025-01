Le surpuissant MacBook Pro 14 avec puce M4 est enfin moins onéreux sur Amazon grâce aux soldes d’hiver

Le tout récent MacBook Pro 14 M4 d’Apple est naturellement vendu, en temps normal, à un prix très élevé. Cette machine ultra-puissante est heureusement moins chère en ces soldes d’hiver : Amazon la propose à 1 749 euros au lieu de 1 899 euros.

Hausse notable des performances, finitions toujours aussi impeccables, écran lumineux au possible, autonomie impressionnante… Il n’y a pas à dire : le MacBook Pro M4 d’Apple est une vraie réussite. La seule ombre au tableau, c’est évidemment ce prix toujours aussi élevé, mais celui-ci s’allège heureusement à l’occasion des soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur le MacBook Pro 14 M4

Une dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces bien lumineuse

Une très puissante puce M4

Une meilleure connectique qu’avant

Lancé à 1 899 euros, le MacBook Pro 14 M4 (16 Go + 512 Go) est aujourd’hui affiché à 1 749 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Pro M4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un ancien design qui fonctionne toujours

On ne change pas une équipe qui gagne chez Apple, et c’est donc un design inchangé depuis 2021 que l’on obtient avec ce MacBook Pro 14 M4. En même temps, difficile de reprocher à la marque de conserver ce châssis unibody en aluminium bien solide et ces finitions toujours aussi impeccables. Côté poids, ce MacBook Pro pèse 1,55 kg, il est donc bien plus lourd que l’ultrabook MacBook Air. Mais retenez que le modèle Pro intègre un système de refroidissement performant, une meilleure connectique et une grosse batterie ; il faut de la place pour tout cela. Seul point noir de ce design : cette encoche toujours aussi peu discrète…

Ce châssis intègre par ailleurs une connectique qui s’est enfin enrichie. On a désormais droit à trois ports USB-C, compatibles Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, un lecteur SD plein format, une prise jack et le connecteur MagSafe 3. On peut d’ailleurs enfin connecter deux écrans 6K en plus de l’écran interne. En revanche, pas de Wi-Fi 7 ici, dommage… Concernant son écran, le MacBook Pro M4 embarque une dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, dont la technologie mini-LED promet des noirs parfaits et un contraste quasi-infini. L’OLED ne nous manque pas ici. La définition de 3 024 x 1 964 pixels offre quant à elle une excellente netteté.

Côté luminosité, Apple a mis le paquet : sur les contenus HDR, nous l’avons mesurée à 1 564 cd/m² sur une fenêtre de 25% et à 1 081 cd/m² en plein écran. La couverture colorimétrie est de son côté parfaite, pour le plus grand plaisir des créatifs. N’oublions pas le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (24-120 Hz), qui apporte une fluidité remarquable, tout en préservant l’autonomie.

De la puissance à revendre

Dans les entrailles du MacBook Pro 14, se loge une puce M4, tout à fait adaptée à une utilisation quotidienne exigeante avec son processeur à 10 cœurs, lequel offre un excellent compromis pour la productivité classique, le développement web et même le montage vidéo léger en 4K, ainsi que son GPU à 10 cœurs. On aurait tout de même aimé une mémoire unifiée supérieure à 16 Go. Celles et ceux qui recherchent davantage de puissance se tourneront vers le modèle équipé d’une puce M4 Pro, mais sachez que la M4 suffira à 80 % des utilisateurs, même pour des tâches assez exigeantes. Côté stockage, c’est un SSD de 512 Go qui prend place ici, et ses vitesses de lecture séquentielle et d’écriture se révèlent très bonnes. La réactivité sera donc de mise. Notons aussi l’efficacité du système de refroidissement actif, grand avantage des MacBook Pro sur les Air.

Enfin, côté endurance, le MacBook Pro M4 fait des merveilles et parvient à atteindre les 15 heures d’autonomie sans problème. Sur notre modèle de test, avec une puce M4 Pro, le MacBook Pro a pu tenir 21h et 12 mn avec une luminosité de 200 nits. Côté recharge, une charge de 30 minutes suffit pour récupérer 50 % de batterie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Pro M4, dans sa version dotée d’une puce M4 Pro.

À lire aussi :

MacBook Air, MacBook Pro, iMac… quel MacBook ou PC Mac choisir ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.