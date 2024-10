Apple M4, M4 Pro, M4 Max : le guide complet pour choisir la puce idéale pour votre MacBook Pro ou Mac mini

Fini le temps où choisir un Mac se résumait à regarder la fréquence du processeur Intel Core. Avec les M4, M4 Pro et M4 Max, Apple propose des puces adaptées à différents usages.

Comme attendu, avec des fuites comme jamais auparavant, Apple a officialisĂ© trois machines : un Mac mini M4 et M4 Pro, un iMac M4 et un MacBook Pro M4 dĂ©clinĂ© avec trois puces (M4, M4 Pro et M4 Max) dans deux tailles d’Ă©cran.

Apple bousculé une nouvelle fois le marché des puces avec sa famille de processeurs M4, gravés en 3 nanomètres de seconde génération. Regardons de ce que cette nouvelle génération apporte vraiment et surtout, comment choisir la puce adaptée à vos besoins.

Une Ă©volution architecturale significative

La famille M4 marque une rupture importante avec la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente. TSMC, le partenaire historique d’Apple, utilise pour ces puces son procĂ©dĂ© de gravure en 3 nm de deuxième gĂ©nĂ©ration, une amĂ©lioration notable par rapport aux M3.

Caractéristique M2 M3 M4 M2 Pro M3 Pro M4 Pro M2 Max M3 Max M4 Max Gravure 5 nm 3 nm 3 nm (2e gén) 5 nm 3 nm 3 nm (2e gén) 5 nm 3 nm 3 nm (2e gén) Cœurs CPU max. 8 (4P+4E) 8 (4P+4E) 10 (4P+6E) 12 (8P+4E) 12 (6P+6E) 14 (10P+4E) 12 (8P+4E) 16 (12P+4E) 16 (12P+4E) Cœurs GPU 10 10 10 19 18 20 38 40 40 Neural Engine 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs RAM max 24 Go 24 Go 24 Go 32 Go 36 Go 64 Go 96 Go 128 Go 128 Go Bande passante 100 Go/s 100 Go/s 120 Go/s 200 Go/s 150 Go/s 273 Go/s 400 Go/s 400 Go/s 546 Go/s Thunderbolt 2 ports TB3 2 ports TB3 2 ports TB3 3 ports TB4 3 ports TB4 3 ports TB5 4 ports TB4 4 ports TB4 3 ports TB5 Support écrans 1+1 1+1 1+2 2+1 2+1 2+1 4+1 4+1 4+1

Cette Ă©volution permet d’intĂ©grer plus de 28 milliards de transistors, ce qui offre ainsi une base solide pour les amĂ©liorations de performances. Un changement important qui se traduit notamment par une refonte complète de l’architecture des processeurs, avec une attention particulière portĂ©e aux algorithmes de prĂ©diction de branchement et aux moteurs d’exĂ©cution.

L’architecture des M4 propose plusieurs amĂ©liorations dans sa conception. Les ingĂ©nieurs d’Apple ont particulièrement travaillĂ© sur l’optimisation des cĹ“urs haute performance, en Ă©largissant les moteurs de dĂ©codage et d’exĂ©cution. Les cĹ“urs haute efficacitĂ© n’ont pas Ă©tĂ© oubliĂ©s, ils bĂ©nĂ©ficient d’une optimisation poussĂ©e de leur moteur d’exĂ©cution. Cette approche double permet, en thĂ©orie, d’obtenir un bon Ă©quilibre entre performances et efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

Caractéristique M4 M4 Pro M4 Max Cœurs CPU 8 (4P + 4E)

10 (4P + 6E) 12 (8P + 4E)

14 (10P + 4E) 14 (10P + 4E)

16 (12P + 4E) CĹ“urs GPU max. 10 20 40 Neural Engine 16 cĹ“urs 16 cĹ“urs 16 cĹ“urs MĂ©moire unifiĂ©e max 24 Go 64 Go 128 Go Bande passante mĂ©moire 120 Go/s 273 Go/s 546 Go/s Gravure 3 nm (2e gĂ©n) 3 nm (2e gĂ©n) 3 nm (2e gĂ©n) Thunderbolt 2 ports TB3/USB 4 3 ports TB5 3 ports TB5 Support d’Ă©crans externes Jusqu’Ă 2 Jusqu’Ă 3 Jusqu’Ă 5 Prix de dĂ©part 599 € (Mac mini) 1399 € (Mac mini) 3199 € (MacBook Pro) Tableaux de comparaison des puces M4

L’art du choix selon vos besoins

Le M4 standard s’impose comme la solution la plus polyvalente, elle devrait parfaitement ĂŞtre adaptĂ©e Ă une utilisation quotidienne exigeante.

Sa configuration de 10 cœurs CPU offre un excellent compromis pour la productivité classique, le développement web et même le montage vidéo léger en 4K. Sa limite principale réside dans sa mémoire unifiée plafonnée à 24 Go et sa bande passante de 120 Go/s, qui peuvent freiner certains usages professionnels intensifs.

Le M4 Pro franchit un cap significatif avec ses 14 cĹ“urs CPU et ses 20 cĹ“urs GPU. Cette version intermĂ©diaire cible clairement les professionnels de la crĂ©ation nĂ©cessitant une puissance soutenue sans pour autant basculer vers la solution maximale. Le support de 64 Go de RAM et une bande passante doublĂ©e par rapport au M4 standard en font un choix pertinent pour le dĂ©veloppement d’applications complexes, le montage vidĂ©o 4K professionnel ou encore la conception 3D de moyenne envergure.

Le M4 Max reprĂ©sente le summum de la puissance dans la gamme. Avec ses 16 cĹ“urs CPU, dont 12 dĂ©diĂ©s aux hautes performances, et ses 40 cĹ“urs GPU, il s’adresse aux utilisateurs les plus exigeants. Sa capacitĂ© Ă gĂ©rer jusqu’Ă 128 Go de RAM avec une bande passante atteignant 546 Go/s en fait l’outil idĂ©al pour le montage 8K, le dĂ©veloppement de jeux ou les travaux de machine learning complexes.

Une révolution silencieuse dans le traitement graphique

L’aspect graphique n’est pas en reste dans cette nouvelle gĂ©nĂ©ration. L’introduction du mesh shading reprĂ©sente une avancĂ©e majeure, permettant une gestion optimisĂ©e de la gĂ©omĂ©trie 3D. Cette technologie, couplĂ©e Ă l’accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle du ray tracing, positionne les M4 Pro et Max comme des alternatives sĂ©rieuses aux stations de travail traditionnelles. La gestion dynamique du cache graphique amĂ©liore significativement les performances dans les tâches graphiques intensives.

Vous ne comprenez pas ? Le « mesh shading » (prĂ©sent sur les versions Pro et Max), c’est comme avoir un assistant qui simplifie automatiquement les dessins complexes pour qu’ils soient plus faciles Ă traiter. Le « ray tracing », c’est comme avoir un expert en Ă©clairage qui calcule prĂ©cisĂ©ment comment la lumière se comporte dans une scène 3D.

Le Neural Engine, bien que conservant ses 16 cĹ“urs, bĂ©nĂ©ficie d’optimisations importantes. Apple a particulièrement travaillĂ© sur l’efficacitĂ© du traitement des modèles d’IA et l’intĂ©gration de nouveaux accĂ©lĂ©rateurs spĂ©cifiques pour l’apprentissage automatique. Cette Ă©volution, moins visible sur le papier, pourrait s’avĂ©rer dĂ©cisive avec la multiplication des applications utilisant l’intelligence artificielle.

De quoi avez-vous besoin ?

Pour faire un choix éclairé, posez-vous ces questions : que faites-vous principalement avec votre ordinateur ? Quels sont vos logiciels les plus exigeants ? Quel est votre budget ?

Le M4 standard suffira Ă 80 % des utilisateurs, mĂŞme pour des tâches assez exigeantes. Le M4 Pro devient intĂ©ressant si vous ĂŞtes un professionnel de la crĂ©ation ou du dĂ©veloppement. Quant au M4 Max, son prix Ă©levĂ© ne se justifie que si vous avez vraiment besoin d’une puissance exceptionnelle pour votre travail quotidien.

N’oubliez pas que la puce la plus puissante n’est pas toujours la meilleure solution : c’est celle qui correspond Ă vos besoins rĂ©els qui l’est. C’est comme choisir une voiture : inutile d’acheter une Tesla Model 3 Performance si vous faites principalement des trajets urbains.