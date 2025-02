Amazon propose un écran PC gaming 4K HDRi 144 Hz à prix cassé : le BenQ Mobiuz 32″ s’affiche à -400 €

Est-ce un petit téléviseur ou un écran PC ? Difficile de faire la différence avec ce BenQ Mobiuz EX3210U livré avec une télécommande qui permet de naviguer dans les menus, beaucoup plus pratique que les boutons sous l’écran, au prix attractif de 599,99 euros.

Le BenQ Mobiuz EX3210U est un écran PC haut de gamme, clairement conçu pour le gaming, sur un format de 32″. Une taille suffisante pour un bureau de taille modeste, avec des performances détonantes et un look futuriste. La marque ne lésine pas sur les moyens et ne néglige pas l’audio en s’adjoignant les services de treVolo et en proposant un subwoofer de 5W. Un écran puissant à tous les niveaux, même sur son prix de base de 999 euros, sur lequel vous pouvez économiser 400 euros.

Ce qu’il faut retenir du BenQ Mobiuz EX3210U

Son écran plat 4K 144 Hz 1ms de latence

Sa compatibilité HDRi pour une expérience visuelle plus pointue

Il est équipé d’un micro anti-bruit AI qui filtre les bruits ambiants

Selon Amazon, le prix fort du BenQ Mobiuz EX3210U est de 999 euros. Si tel est le cas, alors la remise de 400 euros proposée en ce moment, qui le fait passer à 599,99 euros, est plus que bienvenue.

Un écran 4K de 32 pouces pensé pour le gaming

Le BenQ Mobiuz EX3210U est composé d’une dalle IPS de 32 pouces qui peut afficher une résolution 4K, soit 3840 x 2160 pixels. Son taux de rafraîchissement maximum est de 144 Hz pour un temps de réponse de 1 ms (MPRT). Sans oublier la compatibilité FreeSync Premium Pro qui permet de réduire les déchirures d’image pour une expérience de jeu plus fluide. Si vous cherchez un écran pour jouer, les signaux sont au vert.

L’écran bénéficie d’un traitement anti-reflet et d’un revêtement mat pour minimiser les reflets gênants. Mais avec une luminosité typique de 300 cd/m² et un pic HDR à 600 cd/m², il reste en retrait par rapport à certains concurrents plus lumineux. L’angle de vision de 178° assure un affichage homogène sous différents angles, ce qui peut être un atout pour les configurations multi-écrans.

Un design ergonomique et une connectique complète

Niveau technologie, vous pouvez compter sur le HDRi, le HDR intelligent, qui permet d’optimiser automatiquement les détails et la clarté des couleurs. Mais ce n’est pas tout, même le son bénéficie d’un traitement particulier, avec plusieurs profils calibré par les équipes treVolo chez BenQ. D’ailleurs, l’écran est équipé de deux haut-parleurs 2.1 de 2W chacun et d’un caisson de basses de 5W. Un ajout appréciable même si le rendu sonore reste limité par rapport à un système audio externe. Il y a même un micro avec suppression de bruit directement intégré dans l’écran. Mais là aussi, ça ne remplace pas un équipement à part.

Côté connectivité, vous retrouvez deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, ainsi que quatre ports USB 3.0 pour faciliter la connexion d’accessoires. D’ailleurs, l’écran est compatible avec les consoles modernes, notamment la PS5 et la Xbox Series X, puisqu’il prend en charge le VRR. Vous vous doutez bien que tout ça a un impact sur sa consommation énergétique qui, du coup, est élevée : 160 W en usage maximal.

