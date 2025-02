Dualtron Victor : cette trottinette électrique avec 4 000 W de puissance est 1 000 € moins chère qu’à sa sortie

La Dualtron Victor de Minimotors est une trottinette électrique assez massive et bien puissante, qui ne craint pas les côtes ou les longues distances. Un modèle que nous avons testé et approuvé, et que l’on trouve aujourd’hui à 1 399 euros au lieu de 2 390 euros à la Fnac et chez Darty.

Minimotors est une marque qui s’est imposée sur le marché des trottinettes électriques avec des modèles surpuissants et bien endurants. La Dualtron Victor fait justement partie de ses fleurons. Avec ses deux moteurs de 2 000 W, cette référence énergique peut tout à fait affronter des montées difficiles ou des routes très irrégulières. Si elle vous tente, sachez qu’elle est actuellement proposée à moins de 1 400 euros ; oui, son prix a bien baissé depuis son lancement.

Les atouts de la Dualtron Victor

Une belle puissance de 4 000 W

Un freinage puissant (mais pas très progressif)

Une autonomie confortable

Lancée à 2 390 euros, puis réduite à 1 799,99 euros, la Dualtron Victor est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399,99 euros à la Fnac et chez Darty.

La trottinette robuste qui ne passe pas inaperçue

Si vous souhaitez vous offrir une trottinette électrique élégante et sobre, passez votre chemin. Avec son deck imposant, ses grosses suspensions, ses câbles imposants et son éclairage bien voyant (et personnalisable avec une télécommande), la Dualtron Victor semble tout droit sortie d’un film d’action et s’adresse plutôt aux riders qui ne veulent pas forcément passer inaperçus. Une identité visuelle bien marquée qu’il faut assumer.

La Dualtron Victor est par ailleurs une trottinette très lourde, puisqu’elle pèse 33 kg. Même si elle est pliable (et la manœuvre est longue…), n’espérez pas pouvoir la prendre facilement avec vous durant les courts déplacements intermodaux. Toutefois, ce poids garantit évidemment une belle robustesse, et ça, c’est très rassurant.

Côté deck, celui-ci est, comme on l’a dit au-dessus, bien large, mais malheureusement trop court. Dernier point à retenir de ce design : la Dualtron Victor n’est pas étanche, malgré une certification IPX5 timide. Attention à la pluie, donc.

Une puissance maximale pour chaque déplacement

La Dualtron Victor embarque également un guidon bien large et des suspensions qui positionnent le conducteur en hauteur ; de quoi offrir une sensation très agréable sur la route. Ces suspensions à cartouche, que l’on peut régler simplement grâce aux 9 positions mises à disposition, sont très efficaces et permettent de franchir les nids de poule et autres irrégularités de la route sans accroc.

Côté puissance, Minimotors n’a pas fait les choses à moitié et a doté sa trottinette de deux moteurs de 2 000W chacun, chacun se logeant dans une roue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle accélère très fort. Si vous êtes débutant, vous risquez d’être un peu perturbé. Mais gardez en tête que la Dualtron Victor ne craint aucun dénivelé, ni aucune montée ardue.

Les conducteurs ont par ailleurs accès à trois modes : le premier limité à 15 km/h, le deuxième à 25 km/h et le troisième a un effet ON/OFF assez violent. Cette Dualtron Victor est également équipée de pneus à chambre à air de 10 pouces (mais pas tubules) et de feux puissants pour éclairer la route en cas de faible lumière. Côté freinage, ce sont des freins hydrauliques que l’on trouve ici : s’ils sont bien puissants, ils manquent de progressivité. Donc soyez au maximum doux dans votre utilisation.

Enfin, concernant son endurance, la Dualtron Victor promet 50 km réels d’autonomie pour qui enchaîne des dénivelés importants et des accélérations franches. Globalement, la Victor permet sans problème d’effectuer de longs trajets.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Minimotors Dualtron Victor.

