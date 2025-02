Un aspirateur 2-en-1 signé iRobot à seulement 141 € ? Oui, c’est possible grâce à cette offre Amazon 

Si vous souhaitez vous équiper d’un robot aspirateur pour faciliter votre quotidien, le tout sans vous ruiner, l’iRobot Roomba Combo Essential devrait parfaitement remplir ce rôle. Déjà abordable, le voilà en promotion à 141 euros au lieu de 299 euros.

iRobot Roomba Combo Essential (Y0110) // Source : Amazon

iRobot, le pionnier des robots aspirateurs, possède des modèles misant sur l’innovation et l’intelligence artificielle, mais aussi d’autres plus accessibles qui sont tout aussi intéressants, notamment pour les petites bourses. Le Roomba Combo Essential (Y0110) par exemple aspire et lave et ne coûte pas plus de 150 euros grâce à cette offre sur Amazon.

L’iRobot Roomba Combo Essential (Y0110) est intéressant pour …

Son système de nettoyage 2-en-1 : aspire et lave

Ses capteurs pour éviter les obstacles et les chutes

Son autonomie

De base à 299 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba Combo Essential (Y0110) se négocie aujourd’hui à 141 euros seulement sur Amazon.

Le modèle équipé d’une station d’autovidage est également en promotion et passe de 399 euros à 229 euros seulement sur Amazon.

Un robot basique, mais intelligent

L’iRobot Roomba Combo Essential opte pour un design tout en rondeur et des dimensions réduites, afin de nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, et ainsi débusquer toute la saleté cachée. Certes il n’est pas capable de cartographier votre domicile, grâce à ses capteurs, il navigue de façon autonome dès sa mise en marche et détecte les escaliers pour éviter la chute.

La présence de la fonctionnalité « Clean Map », permet d’avoir un rapport nous permettant de savoir où le robot est passé. Une petite carte à retrouver sur l’application iRobot Home, dans laquelle vous allez pouvoir programmer la session de ménage, ajouter des zones de nettoyage ou des zones interdites pour empêcher le robot d’aller y faire un tour. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Amazon Alexa.

Un système de nettoyage 2-en-1 efficace

Le Roomba Combo Essential est un appareil hybride car il combine non seulement les fonctions d’un aspirateur robot, mais aussi d’un robot laveur de sol. Sous l’aspirateur robot on découvre une lingette microfibre avec une texture striée, qui va s’imbiber grâce au réservoir d’eau intégré. On comprend mieux maintenant le choix du nom de cette référence, car c’est le combo gagnant.

En revanche, si vous possédez des tapis, il vaut mieux les enlever avant le nettoyage, ou tout simplement ôter le bac de nettoyage humide, pour éviter de les mouiller. Pour peaufiner le nettoyage de vos sols, iRobot a également muni son aspirateur autonome d’une bonne puissance d’aspiration, mais aussi d’une brosse en V et latérale pour débusquer au mieux les poussières.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Le point positif, c’est que lorsque sa batterie est faible, le Roomba Combo Essential se recharge tout seul et reprend là où il s’était arrêté pour terminer rapidement le nettoyage.

