Le Nintendo Alarmo est ouvert à la vente pour tous, mais où sont les meilleures offres de précommande ?

Le Nintendo Alarmo est la prochaine sortie de Big N. C’est un rĂ©veil connectĂ© aux allures et aux sons des figures emblĂ©matiques du gĂ©ant vidĂ©oludique. Se faire rĂ©veiller par Mario et consort vous intĂ©resse ? La prĂ©commande vient de s’ouvrir au reste du monde, suivez le guide pour trouver les meilleures offres !

Tout le monde attend des nouvelles de prochaine console portable de Nintendo, la Switch 2. Avec toutes les fuites, le gĂ©ant japonais, a bien fini par communiquer sur le sujet. Mais encore un peu de patience, puisque c’est du Nintendo Alarmo que l’on va parler aujourd’hui, un rĂ©veil qui se distingue par son design ludique et des fonctionnalitĂ©s interactives. Son Ă©cran LC de 2,8 pouces est par exemple capable d’afficher des scènes animĂ©es issues des jeux populaires comme Mario, Zelda et bien d’autres.

Bref, vous avez toujours voulu vous rĂ©veiller au son de Super Mario ou des Pikmins ? C’est maintenant possible ! Les premières prĂ©commandes Ă©taient destinĂ©es seulement aux abonnĂ©s du Nintendo Online, mais c’est dorĂ©navant ouvert Ă tout le monde et chez tous les e-commerçants.

Où précommander le Nintendo Alarmo ?

Dès aujourd’hui, les précommandes du Nintendo Alarmo sont accessibles à tous, sans aucune restriction. Son prix standard reste fixé à 99,99 euros, sans variations notables entre les différents revendeurs. Toutefois, certaines enseignes pourraient proposer des avantages supplémentaires, comme la livraison offerte ou des bons d’achat fidélité, rendant l’offre encore plus intéressante pour les fans de l’univers Nintendo.

Cdiscount est l’un des commerçants Ă proposer le prix le plus bas Ă 94,99 euros. En revanche des frais de port de 4,99 euros sont associĂ©s, sauf si vous possĂ©dez un compte Cdiscount Ă volontĂ© (les 6 premiers jours sont offerts).

Pour les autres Ă©tablissements en ligne, le tarif est bloquĂ© Ă 99,99 euros, que ce soit Ă la Fnac, chez Amazon ou Ă Cultura, c’est qu’on appelle avoir l’embarras du choix.

Fini les supplices des réveils avec Mario et toute sa clique !

Au-delĂ de ses fonctionnalitĂ©s connectĂ©es, le Nintendo Alarmo apporte une touche de nostalgie et de plaisir au quotidien. Son design rappelle les Ă©lĂ©ments de l’univers Nintendo. En plus de cela, vos rĂ©veils seront rythmĂ©s par les sons et musique des jeux cultes de la firme. Se faire rĂ©veiller par Link serait-il la solution pour se lever du bon pied ? Quoi qu’il en soit, l’Alarmo se veut ĂŞtre un ajout mignon Ă votre routine matinale.

Le capteur de mouvement intĂ©grĂ© permet au rĂ©veil connectĂ© d’adapter ses sons en fonction de vos mouvements :

Un mode progressif : le volume augmente progressivement pour un réveil en douceur

Un mode bouton : la fonction pour les gros dormeurs, le réveil se désactive seulement après une interaction manuelle.

Ainsi qu’un mode constant : un volume stable comme un rĂ©veil classique

L’Alarmo propose aussi des musiques apaisantes pour faciliter l’endormissement et peut aussi suivre vos habitudes de sommeil sur une pĂ©riode d’un mois. Des mises Ă jour suivront afin de proposer des fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires.

Quelqu’un a mĂŞme rĂ©ussi Ă mettre Doom sur l’Ă©cran du rĂ©veil de Nintendo, selon nos confrères de Numerama. Nul doute que les plus bidouilleurs nous rĂ©serveront de bien belles surprises après la sortie du produit.