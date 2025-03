Léger et performant, ce laptop Lenovo sous i5 12e gen coûte moins de 500 € grâce à cette offre

Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 est un modèle idéal pour les travailleurs nomades qui recherchent légèreté et puissance au quotidien. Si vous faites partie de cette catégorie, sachez que vous pourrez le trouver à 469 euros au lieu de 549 euros chez Leclerc.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 compte parmi ces laptops qui peuvent tout à fait nous accompagner en déplacement au quotidien, grâce à leur légèreté. Mais ce modèle n’est pas seulement pratique à transporter : il est aussi plutôt performant avec son processeur Intel Core i5 de 12e génération. Son autre atout, c’est son prix, qui s’allège de 80 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo IdeaPad Slim 3

Une dalle Full HD de 15,6 pouces

Un combo i5-12450H + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une connectique généreuse

Auparavant affiché à 549 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 est aujourd’hui proposé à 469 euros chez Leclerc.

Un grand écran confortable

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui présente un châssis gris métallique assez sobre et classique, qui a surtout l’avantage d’être fin et léger. Avec son épaisseur de 1,79 cm et son poids de 1,62 kg, il fait totalement partie des laptops peu encombrants et faciles à transporter partout. Et sa finesse ne l’empêche pas d’embarquer une connectique plutôt fournie, composée de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port USB-C, d’un port HDMI 1.4, d’un lecteur de cartes SD et d’une prise jack 3,5 mm.

Côté écran, on a ici droit à une grande dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale tout à fait suffisante pour travailler confortablement, en ouvrant plusieurs onglets sans que le tout soit illisible.

Une bonne configuration pour le quotidien

Dans les entrailles de cet IdeaPad Slim 3, se niche tout d’abord un processeur i5-12450H, cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et capable d’effectuer pas mal de tâches simultanément grâce à ses huit cœurs. Il est en plus épaulé par 8 Go de RAM pour gérer le multitâche. On aurait certes préféré une mémoire vive plus conséquente pour lancer des logiciels plus complexes, mais pour une utilisation plus simple et classique, cela reste suffisant.

Le laptop embarque également un SSD de 512 Go, qui se charge quant à lui de réduire les temps de chargement, ainsi que d’accélérer le transfert de fichiers et les lancements de la machine tout en apportant un espace de stockage très généreux.

