Toute rose et mignonne, voici la manette Switch Kirby sans-fil sous licence officielle de Nintendo à -20 % à la fin des ventes flash Amazon

Lorsque vous jouez sur Switch en mode dockée ou avec la console posée sur une table, une manette comme la PowerA Kirby s’avère bien pratique. Alors pourquoi ne pas craquer pour ce sympathique modèle à 39,99 euros ?

Manette PowerA Kirby // Source : Frandroid

Lorsque Nintendo sort une console, souvent, il y a les accessoires officiels qui vont avec. Pour la Switch, à part la manette pro, il n’y avait pas grand-chose de plus. C’est là qu’interviennent des constructeurs tiers, comme PowerA, qui demandent une licence officielle à Big N et proposent ensuite leurs propres produits et peuvent les décliner avec toutes les franchises de la marque. C’est comme ça qu’on se retrouve avec cette manette Kirby qui a la bouche pleine, totalement compatible Switch, même s’il lui manque quelques fonctionnalités. Si vous aimez l’univers de Kirby, il vous reste quelques heures pour profiter des ventes de printemps Amazon et commander cette manette avec 10 euros de réduction.

Les points forts de la manette PowerA Kirby

Une autonomie de 30 h grâce à deux piles AA

Deux boutons supplémentaires à programmer à la volée

Le look de Kirby est vraiment trop mignon

La manette sans-fil PowerA Kirby, ou n’importe quelle autre d’ailleurs, coûte 49,99 euros. Sauf qu’en ce moment, la version Kirby est disponible pour 39,99 euros sur Amazon.

Une bonne alternative à la manette Pro

Nintendo et les prix, c’est une histoire qui dure. La marque est connue pour difficilement brader ses propres produits, aussi bien consoles, jeux qu’accessoires. C’est pour ça qu’aujourd’hui, huit ans après la sortie de la Nintendo Switch, une manette Pro officielle coûte aussi cher qu’à l’époque, c’est-à-dire 54,99 euros. C’est pour ça que c’est une bonne idée de passer par un constructeur tiers comme PowerA.

Alors, il y a quelques concessions à faire quand on passe sur ces appareils. La manette PowerA n’est, par exemple, pas compatible avec les fonctions de vibrations HD, ni les fonctions infrarouges, les commandes par mouvement ou encore le fait de pouvoir lire les données des amiibos. Mais en contrepartie, vous avez deux boutons supplémentaires à l’arrière à assigner pour améliorer votre expérience en jeu.

Une manette Switch avec une autonomie supérieure

Une autre différence entre cette manette PowerA et une manette Switch Pro classique, c’est l’alimentation. Ici, il n’y a pas de filaire possible, même quand vous n’avez plus de batterie : il faut impérativement passer par des piles. Classiques ou rechargeables, c’est à vous de voir, mais ça vous octroie une autonomie d’environ 30 h, en fonction de comment elle est sollicitée.

La manette est compatible avec les différents modèles de Switch. Elle tient bien en main, ce qui permet d’en profiter pendant de longues sessions. Vous retrouvez le placement des boutons comme ceux d’une manette Xbox, avec les sticks asymétriques. Si vous êtes habitué à jouer sur la console de Microsoft, attention, les touches A/B et X/Y sont intervertis, ce qui, quand vous passez d’une console à l’autre, peut perturber un peu.

Pour jouer de façon confortable sur la console de Nintendo, vous pouvez vous servir dans notre guide d’achat sur les meilleures manettes pour la Switch.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.