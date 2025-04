Le Huawei MateBook D 14 (2024) sous i5 13e gen est à un bien meilleur prix après 310 € de remise

Huawei offre de bons ordinateurs portables taillĂ©s pour un usage polyvalent, grâce Ă une fiche technique gĂ©nĂ©reuse, comme ce MateBook D 14 2024. Il est d’ailleurs en promotion Ă 539 euros, contre 849 euros de base.

Huawei MateBook D 14 2024 // Source : huawei.com

Si vous recherchez un PC portable efficace au quotidien avec un rapport qualité-prix attractif, le modèle MateBook D 14 (2024) de Huawei pourrait bien vous convenir. En plus de proposer de belles finitions, ce PC portable embarque une configuration largement suffisante pour effectuer des tâches de bureautique de manière confortable. Le tout, pour un prix vraiment contenu grâce à une réduction de 310 euros.

Les points positifs du Huawei MateBook D 14 2024

Un laptop fin et léger avec un écran de 14 pouces au format 16:9

Un processeur Intel Core de 13e gen

Une autonomie musclĂ©e accompagnĂ©e d’un chargeur rapide de 65 W

De base à 849,99 euros, le Huawei MateBook D 14 2024 (13th Gen Core) est affiché à 599,99 euros sur le site de la marque, mais grâce au code A10PCTABLET, il revient à 539,99 euros.

Prix affiché une fois le code A10PCTABLET appliqué dans le panier pour le Huawei MateBook D 14 2024

Un ultrabook aux jolies finitions

Fidèle à la réputation de la gamme, ce nouveau MateBook présente un design épuré et élégant. Il offre un encombrement léger avec 15,9 mm pour un poids de 1,39 kilo seulement. Un appareil qui peut être transporté sans difficulté, pratique pour les travailleurs nomades. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec un port USB-C, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise jack.

Une fois l’Ă©cran allumĂ©, on dĂ©couvre une dalle IPS de 14 pouces avec une dĂ©finition 1 920 Ă— 1 200 pixels au format 16:9. Celui-ci occupe une surface confortable de la façade avant, d’autant plus que les bordures de l’écran sont rĂ©duites grâce Ă son rapport Ă©cran-châssis de 90 %. C’est donc parfait pour rĂ©aliser du multitâche.

Efficace au quotidien et endurant

Pour rendre son laptop plus durable et performant dans le temps, Huawei met à jour son D 14 (2024) et y intègre un processeur Intel de 13e génération, i5-13420H, avec 16 Go de mémoire vive. Cette configuration garantit de bonnes performances pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo.

La prĂ©sence d’un SSD NVMe M.2 de 512 Go va garantir une bonne fluiditĂ© et une vitesse de transfert accrue, notamment pour dĂ©marrer Windows en quelques secondes. Enfin, Ă©quipĂ© d’une batterie de 56 Wh, le PC portable offre jusqu’Ă 6 heures d’utilisation intensive pour le travail de bureau, d’après le constructeur. Cela peut paraitre un peu juste, mais heureusement, on peut compter sur la charge rapide de 65 W.

