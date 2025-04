Ce petit écran PC Xiaomi en promo à seulement 69 € va droit à l’essentiel

PC Componentes propose un écran PC Full HD par Xiaomi, le modèle A22i avec un écran de 21,45 pouces pour seulement 69,41 euros. Il est affiché à 89 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi A22i // Source : Xiaomi

Rien de tel qu’un bon petit écran PC si vous êtes en télétravail ou souvent sur votre machine, que ce soit pour le travail ou le plaisir. Pour ça, Xiaomi propose le modèle A22i, une dalle Full HD de 21,45 pouces qui propose l’essentiel pour un usage classique. Si vous êtes graphiste ou gamer à la recherche de haut de gamme, ça ne vous suffira pas. Mais pour une utilisation quotidienne en bureautique, et surtout avec une réduction de 20 euros sur un prix déjà très abordable, c’est une bonne pioche.

Les points forts du Xiaomi A22i

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz, tout de même

Des bords fins pour profiter de la dalle de 21,45 pouces

Couvre 99% du spectre sRGB pour afficher de belles couleurs

Sur le site de Xiaomi, ce modèle A22i coûte 89 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux passer chez PC Componentes où il est disponible pour seulement 69,41 euros.

Un petit écran PC bureautique efficace

Avec le Xiaomi A22i, la marque mise sur quelque chose de simple et abordable. L’écran PC affiche de la Full HD, soit 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 75 images par seconde. Un chiffre élevé pour un écran de ce prix, qui est très agréable à l’usage, car l’affichage est fluide. Donc si vous avez quelques petits jeux à lancer, vous pouvez en plus en profiter dans de bonnes conditions.

Bon, par contre, ne vous attendez pas à des performances folles, puisque vous n’avez qu’un port HDMI et un port VGA. Pas de DisplayPort, pas de haut-parleur, juste un port pour l’alimentation et le bouton pour l’allumer, ainsi que le menu sous l’écran. Comme on l’a dit : de la simplicité et de l’efficacité, vraiment pour les besoins les plus primaires.

Des technologies pour préserver vos yeux

Xiaomi est conscient que son écran va principalement être utilisé pour de la bureautique. C’est pour ça qu’il est équipé d’une technologie pour filtrer la lumière bleue à ondes courtes, ce qui limite la fatigue oculaire. Comme ça, vous pouvez travailler toute la journée sur votre ordinateur et ne pas avoir mal à la tête.

La luminosité de l’écran est de 250 nits, ce qui est un peu faible, mais comme il n’a pas vocation à être utilisé dehors, ce n’est pas trop grave. Attention toutefois si vous avez une fenêtre dans le dos avec le soleil qui tape, ça peut gêner la visibilité. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez le fixer sur un mur grâce à la compatibilité VESA, si vous achetez le support compatible.

Sinon, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs écrans pour le télétravail et la bureautique afin de vous équiper avec du bon matériel.

