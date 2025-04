Realme GT 6T : ce bon smartphone milieu de gamme est encore meilleur avec 230 € de remise

Realme a lancĂ© en toute fin d’annĂ©e dernière le GT 6T, un smartphone milieu de gamme qui se positionne comme une sĂ©rieuse alternative aux modèles de Xiaomi. Avec un design lĂ©chĂ©, une fiche technique bien musclĂ©e et un prix contenu, ce nouveau venu joue clairement la carte du rapport qualitĂ©-prix pour sĂ©duire toutes les bourses. D’ailleurs, il est actuellement en promotion sur Cdiscount Ă 319 euros au lieu de 549 euros.

Le retour de Realme en France s’est opĂ©rĂ© discrètement, en s’installant d’abord sur le segment des smartphones d’entrĂ©e de gamme. Cependant, le constructeur chinois affiche dĂ©sormais clairement ses ambitions : venir marcher sur les plates-bandes des tĂ©nors du milieu de gamme tels que Samsung ou Xiaomi. Et pour en revenir au sujet, le Realme GT 6T est le plus puissant smartphone depuis le retour de la firme dans l’hexagone, et il se trouve en ce moment Ă moins 230 euros sur le site marchand Cdiscount.

Il a quoi de spécial ce Realme GT T6 ?

Un Ă©cran AMOLED 2K

Un processeur Snpadragon 7+ Gen 3

Une bonne batterie de 5500 mAh avec la recharge rapide en 120 W

Au lieu de 549 euros, le Realme GT 6T est aujourd’hui disponible en promotion Ă 319 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Realme GT 6T 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une configuration robuste

Le Realme GT 6T ne fait pas les choses à moitié sous le capot. Il embarque le processeur Snapdragon 7+ Gen 3, une puce gravée en 4 nm qui reprend une bonne partie de l’architecture des modèles haut de gamme. Couplé à 8 Go de RAM, ce smartphone montre une belle réactivité en multitâche et assure de très bonnes performances en jeu, même sur des titres exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile.

Côté stockage, Realme mise sur une mémoire UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 256 Go, ce qui assure des vitesses de lecture/écriture élevées. Parfait pour charger des jeux, enregistrer des vidéos 4K ou installer des apps massives. Cette combinaison solide transforme ce smartphone en une vraie petite bête de course dans sa catégorie.

Ajoutez à cela un système de refroidissement avancé avec une chambre à vapeur glaciale pour éviter les surchauffes lors des longues sessions de jeu, et vous obtenez un smartphone pensé pour les utilisateurs exigeants, sans faire exploser leur budget.

Un Ă©cran AMOLED et une charge rapide Ă 120 W

Le Realme GT 6T soigne aussi l’expĂ©rience visuelle avec un bel Ă©cran AMOLED de 6,78 pouces, proposant une dĂ©finition Full HD+ (2780 x 1264 pixels) et un taux de rafraĂ®chissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. La navigation sera d’une fluiditĂ© remarquable que ce soit dans l’interface, les jeux ou les vidĂ©os. L’écran se montre aussi très lumineux, avec un pic de 6 000 nits en HDR, ce qui permet une excellente lisibilitĂ© en plein soleil, et un contraste infini grâce Ă la technologie OLED.

Et si vous craignez la panne sèche, rassurez-vous : la batterie de 5 500 mAh est couplée à une charge ultra-rapide de 120 W de technologuie SuperVOOC. En clair, quelques minutes suffisent pour récupérer plusieurs heures d’usage. Realme annonce une charge complète en moins de 30 minutes, ce qui en fait l’un des meilleurs élèves de sa catégorie. Une performance qui le rend particulièrement adapté aux usages intensifs du quotidien.

La partie photo du Realme GT 6T est confiĂ©e Ă un capteur principal Sony de 50 mĂ©gapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS). Ce choix permet au smartphone de capturer des clichĂ©s nets et dĂ©taillĂ©s, mĂŞme en conditions de faible luminositĂ© ou lors de prises de vue en mouvement. L’OIS apporte un vrai plus pour les amateurs de photo, notamment en limitant les flous dus aux tremblements. Un second capteur ultra-grand-angle cette fois de 8 Mpx l’accompagne et pour la partie selfie, c’est un module de 32 Mpx.

Afin de comparer le Realme GT 6T avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.