Samsung The Serif : ce grand TV atypique de 65 pouces s’affiche enfin à un prix bien plus attractif

Un téléviseur performant avec du style, voilà ce que propose le Samsung The Serif 2024. Son modèle en 65 pouces devient enfin plus attractif en tombant à 1 290 euros, contre 2 090 euros à son lancement.

Samsung The Serif 2024 TQ65LS01D // Source : son-video.com

Pour certains, les téléviseurs aux grandes tailles ne sont pas des objets très esthétiques, surtout qu’ils sont bien visibles dans votre salon. C’est là qu’intervient Samsung, en déployant ces gammes de TV « lifestyle » : The Frame et The Serif. Cette dernière se présente comme un objet de décoration avec son format atypique surmonté par deux grands pieds, donc pas besoin de meuble. Une référence séduisante qui plaît davantage maintenant que sa version en 65 pouces devient enfin plus accessible grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie du Samsung The Serif 2024 TQ65LS01D

Son design atypique sur 4 pieds

Sa dalle Qled 65″ compatible 4K, HDR et HDR10+

Son interface fluide et ses modes de jeux

Habituellement vendu à 1 490 euros, le téléviseur Samsung The Serif TQ65LS01D 2024 est aujourd’hui remisé à 1 290 euros sur le site son-video.com, alors qu’à sa sortie, il était à 2 090 euros.

Un TV qui ne jure pas avec votre déco

Le Samsung The Serif compte parmi les téléviseurs les plus originales du marché. Cette référence, imaginé par les designers français Ronan et Erwan Bouroullec, s’intègre harmonieusement dans votre intérieur. Avec une silhouette en forme de « i », sa surface est élargie vers le haut, formant ainsi une petite surface plane similaire à une étagère qui lui permet d’accueillir des livres et des objets de décoration.

Lorsque le TV n’est pas utilisé pour regarder du contenu, il pourra se mettre en veille en affichant des photos, des œuvres d’art ou même les actualités grâce au mode Ambiant, un peu comme ce qui se fait avec la gamme The Frame.

Son design n’est pas le seul élément agréable à regarder. Sa dalle Qled, une technologie que Samsung maîtrise très bien, offre des images réalistes sur une diagonale de 65 pouces, avec un large panel de couleurs finement détaillées, notamment grâce à une définition 4K Ultra HD. S’ajoute à cela la compatibilité HDR et HDR10+ pour une meilleure luminosité. Côté audio, le système audio de 40 W est déployé en 360 pour une meilleure immersion.

Une smart TV avec quelques fonctionnalités gaming

Le système d’exploitation déployé sur ce modèle est sans surprise TizenOS. Cette interface est réactive, intuitive et personnalisable. Différents profils peuvent être paramétrés, donnant ainsi accès à des recommandations de contenus adaptées à ses goûts. On retrouve évidemment une foule d’applications phares, comme les principales plateformes de streaming. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby sont aussi disponibles et obéiront à toutes vos requêtes vocales.

Enfin, si vous souhaitez y brancher votre Playstation 5 ou Xbox Series X, vous pourrez profiter de vos jeux en 4K@120 Hz. Samsung va plus loin en intégrant le mode ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence, et le VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide sans déchirures d’image.

