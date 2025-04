MSI Pro 27″ : parfait pour travailler confortablement, ce moniteur 4K est bradé à un super prix lors des French Days

Le MSI Pro MP273U est un écran PC certes 4K, mais plutôt orienté bureautique et productivité. Grâce aux French Days, vous l’avez à 229,99 euros sur Fnac.

MSI Pro MP273U // Source : Frandroid

MSI est très souvent associé au gaming, aux performances, aux laptops puissants et aux périphériques de qualité. Mais ils sont aussi capables d’appliquer leur savoir-faire au domaine professionnel. Preuve en est avec cet écran Pro MP273U, une dalle 4K de 27″ à retrouver chez Fnac avec 70 euros de moins pendant les French Days. Si vous êtes en télétravail et avez besoin de vous équiper pour booster votre productivité, c’est un choix à envisager sérieusement.

Les points forts du MSI Pro MP273U

L’affichage 4K permet de profiter de belles images

La technologie EyesErgo est là pour prendre soin des yeux

Le Display Kit, des outils pour personnaliser l’affichage

Jusqu’à la veille des French Days, le MSI Pro MP273U coûtait 299,99 euros. Mais là, et jusqu’au 7 mai 2025, il est disponible pour 229,99 euros.

Un écran 4K pour booster la productivité

Avec la démocratisation du télétravail, c’est important de bien s’équiper. Si vous cherchez un bon écran, parce que vous travaillez sur les images ou la vidéo, par exemple, le MSI Pro MP273 peut faire de l’œil. C’est une dalle IPS de 27 pouces qui affiche une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, ce qui correspond à de la 4K dans le commerce.

On pourrait penser qu’il peut aussi être utilisé pour le gaming, du coup. Mais le taux de rafraîchissement limité à 60 images par seconde et la latence de 4 millisecondes pourrait rebuter les joueurs les plus exigeants. Donc si vous jouez à des jeux pas trop gourmands, ça peut passer. Sinon, il faut vraiment le garder pour la bureautique.

De petites features sympathiques pour le travail

L’écran propose bien sûr des options pour vous faciliter la vie. Vous pouvez par exemple basculer entre le mode PIP (Picture-in-Picture) et le mode PBP (Picture-by-Picture) pour visionner du contenu depuis plusieurs sources, mais simultanément. Il y a des options pour limiter le scintillement, l’émission de lumière bleue et les reflets. Comme ça, vous pouvez être posé devant et vous concentrer sur vos activités.

D’ailleurs, pour appuyer ça, vous pouvez aussi le régler d’avant en arrière, pour qu’il soit bien en face de vos yeux. Vous avez deux haut-parleurs de 3W chacun, ce qui est pratique si vous faites des réunions en visio, par exemple. C’est là pour dépanner mais ça ne vaut pas un périphérique audio externe, comme un casque ou des haut-parleurs. Enfin, pour brancher tous vos appareils, vous avez deux ports HDMI 2.0b compatibles 4K@60 Hz, et un DisplayPort 1.4a.

Pour comparer cet écran avec d’autres, vous pouvez passer par notre guide d’achat sur les meilleures dalles pour le télétravail et la bureautique.

