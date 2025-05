Free rebat les cartes sur le marché des box internet avec une offre inédite : la Freebox Pop S passe à 23,99 euros par mois, un tarif garanti pendant 5 ans.

Free vient de frapper un grand coup sur le marché des box internet en annonçant une baisse de prix pour sa Freebox Pop S, désormais proposée à 23,99 euros par mois. Mais ce n’est pas tout : l’opérateur garantit ce tarif pendant 5 ans, une première dans le secteur. Cette offre sans engagement s’adresse à ceux qui recherchent une connexion internet rapide et fiable, sans services superflus.

La Freebox Pop S en bref :

Connexion fibre jusqu’Ă 5 Gbit/s

Wi-Fi 7 bi-bandes avec répéteur inclus sur demande

Appels illimités vers les fixes en France et DOM

Tarif de 23,99 euros par mois, garanti pendant 5 ans

Offre sans engagement

La Freebox Pop S est actuellement et pendant 5 ans au prix de 23,99 euros par mois, sans engagement.

Une Box épurée et performante

La Freebox Pop S est une version allĂ©gĂ©e de la Freebox Pop, conçue pour rĂ©pondre aux besoins des utilisateurs qui privilĂ©gient l’essentiel : une connexion internet haut dĂ©bit et une tĂ©lĂ©phonie fixe de qualitĂ©. Elle se distingue par l’absence de dĂ©codeur TV, ce qui permet Ă Free de proposer un tarif plus attractif.

La Freebox Pop S propose un débit descendant en fibre pouvant atteindre 5 Gb/s en partagé et un débit montant jusqu’à 900 Mbit/s. Elle intègre le Wi-Fi 7 bi-bandes, compatible avec les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Contrairement à la Freebox Ultra, elle ne prend pas en charge la bande des 6 GHz, mais assure malgré tout une excellente couverture sans fil et une connexion stable. Un répéteur Wi-Fi 7 est inclus sur demande, idéal pour les logements de grande taille.

Un tarif compétitif et transparent

ProposĂ©e Ă 23,99 euros par mois, la Freebox Pop S se positionne comme l’une des offres fibre les plus compĂ©titives du marchĂ©. Contrairement Ă certaines offres concurrentes, ce tarif est garanti pendant 5 ans, sans augmentation. De plus, l’offre est sans engagement, permettant donc de rĂ©silier Ă tout moment si une meilleure offre se prĂ©sente.

En comparaison, la RED Box est proposée à 20,99 euros par mois sans engagement, mais le Wi-Fi 6 et les appels vers les mobiles restent des options payantes. La Livebox Fibre (série spéciale) d’Orange est quant à elle affichée à 19,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 33,99 euros. Si elle bénéficie de la qualité du réseau d’Orange, l’équipement reste basique avec du Wi-Fi 5 et des débits nettement inférieurs à ceux proposés par la Freebox Pop S.

Mais c’est surtout la Pure Fibre de Bouygues Telecom qui semble en mesure de rivaliser techniquement avec cette Pop S. Ce match fera l’objet d’un prochain papier.

Des services utiles et une offre mobile avantageuse

Outre une connexion internet haut dĂ©bit, la Freebox Pop S inclut les appels illimitĂ©s vers les fixes en France mĂ©tropolitaine et vers les DOM. Elle offre Ă©galement la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de jusqu’Ă quatre forfaits Free 5G Ă tarif prĂ©fĂ©rentiel (9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros) grâce Ă l’offre Free Family.

L’installation de la fibre est gratuite, tout comme la livraison en point relais. L’assistance est disponible 7j/7, et Free propose de prendre en charge jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation de votre ancien opĂ©rateur.

Comme pour un forfait mobile, il suffit de composer le 3179 depuis la ligne fixe pour obtenir le code RIO. Ce code permettra d’assurer la portabilitĂ© du numĂ©ro et facilitera la rĂ©siliation auprès de l’ancien opĂ©rateur.

