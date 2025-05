PS5 : Sony casse les prix de ses consoles, jeux et accessoires juste avant la sortie de la Nintendo Switch 2

Sony organise son événement Days of Play avec un tas de promotions à la clé, aussi bien sur les consoles PS5 que sur les accessoires et les jeux. Cela intervient juste avant la Summer Game Fest, mais aussi juste avant la sortie de la Nintendo Switch 2. Coïncidence ?

Jusqu’au 11 juin prochain, c’est la grande braderie chez PlayStation. Le constructeur japonais abaisse à 449 euros le prix de sa console PS5, même les packs avec un jeu ou une manette supplémentaire, ce qui revient à payer actuellement moins cher qu’une Nintendo Switch 2 en pack avec Mario Kart World. Un positionnement tarifaire à ne pas négliger, d’autant plus pour celles et ceux qui sont en train de réfléchir à acheter la console de Big N à l’approche de la sortie. Bref, un move marketing bien opéré de la part de Sony, qui doit d’ailleurs aussi faire passer la pillule de la récente hausse des prix.

La PS5 Slim Standard, seule ou en pack, en promo à 449 €

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

La PlayStation 5 Slim Standard (avec lecteur de disque) comprend de base Astro’s Playroom installé d’office. Donc, même sans pack, vous avez déjà un jeu avec la console. Vous en voulez un de plus ? Et pour 60 euros moins cher que la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World affichée officiellement à 509,99 euros ? C’est actuellement possible avec ces différentes offres :

Il y a même un pack avec les jeux The Last of Us Part 1 et Part 2 à 499 euros.

Si vous préférez avoir une manette supplémentaire, il y a aussi le pack avec une DualSense (coloris rouge) à 449 euros.

La PS5 Pro est aussi à prix réduit !

PS5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Eh oui, c’est la première baisse de prix officielle de la PlayStation 5 Pro, aka la console la plus puissante du moment. Plusieurs améliorations sont à noter, comme la hausse de 45 % des performances graphiques grâce au nouveau processeur, l’ajout du PSSR (ou PlayStation Spectral Super Resolution), la technologie d’upscaling maison de Sony, peu ou prou similaire au DLSS de Nvidia et au FSR de AMD, ou encore le passage à un SSD de 2 To.

On la trouve en ce moment à 749 euros au lieu de 799 euros. N’oubliez pas que le lecteur de disque n’est pas inclus !

Et, pour celles et ceux qui veulent le lecteur de disque avec, Cdiscount a pensé à vous avec un pack réunissant le tout pour 799 euros, soit le prix de base de la console.

Le PS VR2 enfin au bon prix ?

Le PlayStation VR2 est un très bon casque VR, mais son gros problème, c’était son prix. Au lancement, il était à 599 euros, soit 100 euros de plus que le prix de la console d’origine en 2020. Une aberration de payer un accessoire plus cher que la console, mais qui est aujourd’hui rectifiée grâce à une remise de 220 euros sur le prix de base.

Seulement aujourd’hui, ce mercredi 28 mai 2025, on trouve également le casque moins cher sur Rakuten, via le vendeur Carrefour : 369,99 euros avec le code promo RAKUTEN30.

