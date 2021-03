[…] Où acheter la Nintendo Switch ou la Switch Lite au meilleur prix en 2021 ? […]

La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite sont les consoles stars de Nintendo. Où les acheter au meilleur prix ?

La Nintendo Switch

La Nintendo Switch Lite

Si vous vous posez la question « Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite ?« , nous avons la réponse !

La Nintendo Switch en bref

Idéale pour jouer à plusieurs

Un catalogue de jeux plutôt fourni

Son concept de console hybride, tout simplement

Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch est un véritable succès à travers le monde. Son concept innovant de console hybride — qui permet de jouer en mode nomade, tablette ou TV — a aussi bien séduit les plus petits que les plus grands. Pour preuve, plus de 20 millions d’unités ont été écoulées en deux ans, un score plus élevé que sa grande-sœur, la Wii U, qui a peiné à atteindre les 13 millions avant d’arrêter la production.

Elle regroupe aujourd’hui plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop et il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts. On retrouve alors des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon et Mario, mais aussi les jeux des éditeurs tiers qui avaient pourtant boudé la console précédente, tels que Dark Souls, Resident Evil, DOOM et bien d’autres. Bref, en cumulant tout cela avec la tripotée de jeux indépendants également disponibles, il y a de quoi s’amuser sur Nintendo Switch !

Concernant ses caractéristiques brutes, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive (que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017), une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures en jeu et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Une nouvelle révision de la Switch a été introduite durant l’été 2019, avec notamment une autonomie revue à la hausse. Faites bien attention à opter pour la nouvelle version, que l’on reconnaît grâce à son packaging différent comme celle-ci est disponible au même prix que la première itération.

La Nintendo Switch Lite en bref

Un design coloré, mais solide

Son format compact pour faciliter le transport

Sa compatibilité avec la grande majorité des jeux sur l’eShop

Annoncée au début du mois de juillet, la Nintendo Switch Lite est disponible en France depuis le 20 septembre dernier. Cette nouvelle console a la particularité d’abandonner la dimension hybride du premier modèle pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. Pour cela, Nintendo a évidemment changé quelques éléments du design.

Tout d’abord, cette version Lite possède un écran plus petit (5,5 pouces contre 6,2 pouces) pour faciliter le transport de cette dernière. Grâce à sa finition en plastique, elle est aussi plus solide afin de mieux résister aux chocs qui pourraient se produire dans un sac, par exemple. D’un seul tenant, elle subira également moins de dégâts en cas de chute.

Les manettes aux extrémités ne peuvent en effet plus se détacher. De ce fait, elles sont très différentes des Joy-Con, puisque dépourvues de fonctionnalités vibrantes ou d’un système détection de mouvement. Les jeux comme 1-2 Switch qui s’appuient beaucoup sur ces fonctionnalités sont donc indisponibles sur la nouvelle console. On apprécie toutefois le retour d’une vraie croix directionnelle, idéale pour les jeux en 2D. Enfin, notez qu’il est possible d’y connecter les Joy Con de la Switch classique, ce qui n’est finalement pas très pratique sans la petite béquille pour tenir la console.

Comme la nouvelle édition de la Switch classique, cette Nintendo Switch Lite profite également d’une meilleure batterie pour améliorer son autonomie, estimée à environ 6 heures selon le constructeur.

