Cantonné à 500 Go ou 1 To sur les consoles PlayStation 4 ou Xbox One, on prend malheureusement vite la mauvaise habitude d’installer et de désinstaller continuellement les jeux auxquels l’on veut jouer. Une chose que vous n’aurez plus besoin de faire avec le disque dur externe Western Digital de 4 To aujourd’hui remisé à 99 euros sur Amazon.

Que ce soit les jeux de vos consoles ou les données accumulées en toute une vie sur un PC/Mac, tout ça prend énormément de place. La solution ? Passer par un disque dur externe pour avoir une sauvegarde physique à portée de main. Aujourd’hui, la référence Western Digital My Passport d’une capacité de 4 To est proposée à 99 euros sur Amazon, contre 140 euros habituellement.

Ce disque dur externe de la marque Western Digital se distingue par un design assez coloré pour un HDD, d’autant plus quand la plupart des concurrents misent davantage sur la sobriété de leurs produits que l’élégance en elle-même. Il est compact (11 x 8,2 x 2,2 cm) et léger (245 grammes) pour être facilement transportable en cas de besoin.

Il offre donc une capacité de stockage importante de 4 To, ce qui représente tout de même 80 jeux à raison de 50 Go par jeu. Une délivrance pour une bonne partie des gamers/gameuses qui lisent ces quelques lignes, surtout pour celles et ceux qui n’ont pas la Fibre chez eux pour les re-télécharger facilement.

En USB 3.0, vous avez des débit de transferts théoriques de 5 Gb/s mais avec une vitesse de 5400 tours par minutes, vous ne les atteindrait évidemment pas. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffira sur une console.

Pourquoi recommande-t-on ce disque dur ?

Un design coloré et compact

Une capacité pouvant stocker 80 jeux environ

Une vitesse de transfert suffisante pour l’utiliser avec une console

Le disque dur externe Western Digital My Passeport d’une capacité de 4 To est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Amazon.

Retrouvez le disque dur externe WD 4 To à 99 euros