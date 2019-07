La PlayStation 4 est la console de salon la plus vendue de sa génération, mais elle n’a pas encore sa place sous votre TV ? Les promotions des Prime Day 2019 sur Amazon vont sûrement vous faire craquer : la PS4 Slim (blanche) est disponible à partir de 249 euros et la PS4 Pro à partir de 349 euros.

Si la chaleur de l’été ne vous donne pas envie de quitter votre ami le ventilateur qui s’est installé chez vous depuis le début du solstice, nous vous conseillons un autre compagnon doué de distraction : la PlayStation 4. Elle est aujourd’hui remisée sur Amazon dans sa version Slim et Pro à l’occasion des Prime Day 2019. Retrouvez toutes les offres ci-dessous.

La PlayStation 4 Pro à partir de 349 euros

Le système PlayStation 4 Pro est la version surboostée de la console d’origine. Celle-ci est propulsée par 4,2 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive qui lui permettent de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Si ce n’est pas une véritable définition 4K comme sur Xbox One X, le résultat reste tout même bluffant à l’écran (à condition d’avoir les équipements compatibles).

Elle est généralement livrée avec au moins une manette DualShock 4 pour jouer dans les meilleures conditions aux belles exclusivités que Sony propose. The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo, et la liste entière est bien plus longue que mon bras. De plus, ce nombre s’agrandit grâce au PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle que seul le constructeur japonais propose sur une console de salon.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Une 4K upscalée bluffante

La liste des licences exclusives de Sony

La seule console à proposer les expériences en réalité virtuelle

Disponible en blanche et noire, la PlayStation 4 Pro est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon, soit une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez la PS4 Pro blanche à 349 euros

Retrouvez la PS4 Pro noire à 349 euros

La PlayStation 4 Slim à partir de 249 euros

C’est en 2016 que Sony commercialise la version Slim de sa PlayStation 4. Elle possède les mêmes caractéristiques que son aînée (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. Notez d’ailleurs que les boutons tactiles sur la devanture de la console ont été remplacés par des boutons physiques pour éviter les nombreux bugs recensés par la communauté avec la première du nom.

Il faut savoir qu’elle donne accès au même catalogue de jeux que la PS4 Pro, mais sans l’optimisation des graphismes en UHD — évidemment. Elle propose tout de même un joli traitement de l’image grâce à sa compatibilité HDR pour celles et ceux qui ont un écran compatible. Enfin, les abonnements au PS Plus et PS Now sont également identiques pour profiter des mêmes services quelle que soit la plateforme.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Plus fine et plus silencieuse que le modèle d’origine de 2013

Un traitement HDR plutôt réussi

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

La PlayStation 4 Slim est disponible en pack (avec jeux et/ou manettes) à partir de 299 euros pendant les Amazon Prime Day 2019.

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec Spider Man à 299 euros

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec FIFA 19 à 299 euros

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec CTR + 2 manettes à 329 euros

Elle est également disponible seule en blanche avec 500 Go de stockage à 249 euros.

Retrouvez la PS4 Slim blanche 500 Go à 249 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.