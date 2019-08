Que vous possédiez une Xbox One ou une PlayStation 4 à la maison, la capacité de stockage est restreinte à 500 Go ou 1 To, ce qui pose généralement problème au-delà de 10 jeux. Pour éviter de devoir désinstaller un jeu à l’acquisition d’un nouveau, il faut donc investir dans un disque dur externe. Pour cela, on vous recommande la solution abordable My Passport de Western Digital, aujourd’hui remisée à 69 euros sur Amazon pour 2 To de stockage.

Le disque dur externe de la marque Western Digital se distingue par un design élégant, d’ailleurs plutôt coloré en fonction du modèle choisi. Fait surprenant quand la plupart des concurrents misent davantage sur la sobriété de leurs produits. De plus, la compacité est de tout même au rendez-vous avec des mensurations ne dépassant pas les 11 x 8,2 x 2,2 cm. De ce fait, il rentre facilement dans un sac et se fait vite oublier une fois à l’intérieur grâce à son poids plume de 245 grammes.

De toute façon, ce disque dur restera à côté de votre console la plupart du temps. Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les attendrez pas avec une vitesse de 5400 tours par minutes. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffira pour lire les jeux sur la console de votre choix sans aucun problème.

Il ne faut évidemment pas oublier son énorme capacité de stockage. Avec 2 To, vous pourrez installer environ 40 jeux à raison de 50 Go par jeu. Une délivrance pour une bonne partie des gamers/gameuses qui lisent ces quelques lignes, surtout pour celles et ceux qui n’ont pas la Fibre chez eux pour les télécharger à nouveau plus facilement.

Pourquoi recommande-t-on ce disque dur ?

Un design élégant et compact

Une capacité pouvant accueillir environ 40 jeux

Une vitesse de transfert suffisante pour l’utiliser avec une console

