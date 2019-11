Comme cela avait été annoncé courant septembre, l’abonnement regroupant CANAL+ et Netflix est disponible depuis le 15 octobre dernier. Pour fêter cette alliance, l’abonnement CANAL+ et le pack Ciné Séries sont actuellement disponibles pour 34,90 euros par mois et ce, sans engagement.

Si Netflix a été pendant des années le repaire des amateurs de films et de séries, cette situation est en train de changer à vitesse grand V. L’hégémonie de Netflix avait déjà été mise à mal par l’arrivée d’OCS et Prime Video, et les annonces successives d’Apple TV+, Disney+, HBO Max et Peacock (Universal) risquent de le fragiliser encore plus, tout en éparpillant les contenus entre les différentes plateformes. Une mauvaise nouvelle pour le consommateur, qui devra alors faire un choix cornélien entre les différents services proposés, ou bien regarder sa facture tutoyer des sommets. C’est là qu’intervient l’offre CANAL+ et le pack Ciné Séries, qui regroupe en un seul et même abonnement CANAL+, OCS, Disney Cinéma et Netflix et au même endroit.

L’abonnement CANAL+ et pack Ciné Séries en bref

Disponible habituellement au tarif de 49,90 euros par mois, l’abonnement CANAL+ couplé au pack Ciné Séries est actuellement disponible pour 34,90 euros par mois, et ce, sans engagement de durée. Cette offre de lancement qui a débutée le 15 octobre dernier est disponible jusqu’au 8 janvier prochain. Voici en résumé ce que contient l’abonnement Canal +/Ciné Séries :

Un abonnement sans engagement à prix unique : 34,90 euros/mois

L’accès à CANAL+, et aux catalogues OCS, Disney Cinéma et Netflix avec le même abonnement

Disponible sur PC, Mac, tablettes et mobiles

4K UHD et téléchargements disponibles avec l’application MyCANAL

L’abonnement CANAL+, Ciné Séries, Netflix et OCS en détail

Fort d’un catalogue déjà bien fourni en série TV et films de tous poils grâce à l’alliance entre CANAL+, OCS et Disney Cinéma, le pack Ciné Séries s’enrichit encore plus avec l’arrivée d’un abonnement comprenant l’accès à l’intégralité du catalogue Netflix. De quoi ravir les sérivores et les cinéphiles en tous genres qui pourront retrouver sur un seul et même abonnement leurs programmes préférés.

Dans le détail, et en sus de l’accès à CANAL+ et ses chaînes connexes (Décalé, Cinéma, Séries, etc), cet abonnement permet d’accéder à une pléthore de contenus. Créations originales Netflix (Casa de Papel, Stranger Things), séries US du moment en H+24 (Watchmen, Succession), productions HBO (His Dark Materials, Chernobyl) ou encore films Disney en avant-première, bref, de quoi satisfaire les mordus de ciné et de série.

Trois offres au choix

Pour lancer cette offre débutée courant octobre, la boutique Canal propose actuellement de jolies ristournes sur ses trois formules d’abonnement.

La première d’entre elle, idéale pour découvrir le service, est une offre sans engagement qui bénéficie d’une baisse de 15 euros sur son prix initial, pour tomber à 34,90 euros par mois. Il s’agit toutefois d’une offre 100% digitale, comprenez par-là que vous ne pourrez pas accéder aux chaînes comprises dans cette offre sur votre box TV. L’intégralité des services proposés seront en revanche accessibles depuis un smartphone, une tablette, ou un ordinateur grâce à l’application MyCANAL. Pour en profiter sur votre téléviseur, vous pourrez toutefois utiliser AirPlay, un Chromecast, ou bien souscrire à une offre avec engagement.

Pour venir compléter cette offre sans engagement, la boutique Canal propose deux offres avec engagement. En souscrivant à cet abonnement CANAL+ et le pack Ciné Séries pour 24 mois, il sera possible d’obtenir un tarif de 34,90 euros par mois, là où l’offre d’engagement sur 12 mois grimpe à 39,90 euros par mois. Si les contenus proposés sont similaires à ceux de la formule sans engagements, ces deux abonnements permettent en revanche d’accéder à ces derniers directement sur la box TV de votre opérateur, ou par le biais d’un décodeur CANAL+.

Dernière précision mais pas des moindres, ces trois offres donnent accès à l’abonnement Netflix standard, à savoir un accès aux programmes en qualité HD sur deux écrans maximum en simultané. Et si jamais vous êtes déjà abonné à Netflix, sachez qu’il est possible de rattacher votre profil et votre abonnement à une offre CANAL+ pour regrouper vos paiements en un seul et même endroit.

Envie d’en savoir plus sur Netflix et ses programmes ? Nos confrères de Numerama ont dressés récemment la liste des nouveautés pour le mois à venir

