Si vous avez un smartphone compatible avec la charge sans-fil, profitez de cette promotion de Samsung. Son double chargeur Qi sans-fil est à moitié prix et passe de 100 à 50 euros sur sa boutique officielle.

De plus en plus de smartphones et objets connectés sont compatibles avec la recharge sans-fil Qi. Si bien que vous en possédez peut-être plusieurs. Pour en charger deux en même temps, Samsung a la solution avec son chargeur sans-fil Duo. La marque coréenne le propose sur sa boutique à moitié prix, il passe de 99,90 à 49,95 euros. Un belle économie pour un produit qui peut s’avérer très pratique.

Le chargeur sans-fil Samsung Duo en bref

Charge sans-fil rapide

Deux emplacements de charge

Un emplacement en forme de « pied » pour garder son smartphone debout

Le chargeur sans-fil Samsung Duo est proposé à 49,95 euros au lieu de 99,90 sur la boutique de la marque coréenne.

Retrouvez le chargeur sans-fil Samsung Duo à 49,95 euros sur la boutique Samsung

Le changeur sans-fil Samsung Duo en détail

Samsung Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Watch, Google Pixel, iPhone, AirPods, Apple Watch… de nombreux produits possèdent la norme Qi pour la recharge sans-fil. Ce chargeur est donc compatible avec tous les produits l’utilisant.

Petite mise en situation : vous avez votre smartphone et vos écouteurs sans-fil qui sont compatibles avec la charge sans-fil Qi, vous pouvez poser votre téléphone sur l’emplacement surélevé pour l’avoir « debout » et garder une vision facile sur celui-ci et poser votre boite d’écouteurs à côté. Les deux rechargent durant votre nuit ou votre journée au travail pour ensuite être complètement aptes à tenir le reste de votre journée. La recharge est d’ailleurs qualifiée de rapide par Samsung grâce aux 7,5 W de puissance par emplacement.

Cet emplacement surélevé est clairement l’avantage numéro un de ce chargeur Duo, il permet donc de servir de support pour garder le téléphone facilement visible afin de regarder n’importe quel type de contenu sans avoir à le tenir dans la main tout en le rechargeant, ou plus simplement de suivre l’arrivée de vos notifications.

Le chargeur sans-fil Samsung Duo est proposé à 49,95 euros au lieu de 99,90 sur la boutique de la marque coréenne.

Retrouvez le chargeur sans-fil Samsung Duo à 49,95 euros sur la boutique Samsung