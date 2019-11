Cdiscount met le paquet pour ce Black Friday avec plusieurs offres pour la PS4 Slim. Que ce soit pour la console seule ou accompagnée de jeux, tout le monde peut trouver son bonheur pour environ 200 euros.

La PlayStation 4 n’est plus à présenter. Sa déclinaison « Slim » est la version de base avec un prix de plus en plus abordable au fil des mois. Pour cette Black Friday Week, Cdiscount a mis en place de nombreuses offres aux environs de 200 euros pour satisfaire tous ceux qui souhaitent craquer pour la console de Sony.

La PS4 Slim en bref

Des graphismes de qualité

Un format plus compact que la PS4 classique et Pro

Un grand catalogue de jeux

Si vous souhaitez la console seule, Cdiscount la propose en version blanche pour 189,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Retrouvez la PS4 Blanche seule pour 189,99 euros sur Cdiscount

Pour le même prix de 189,99 euros, la PS4 Slim noire est disponible dans un Pack Fortnite incluant un skin jouable.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite pour 189,99 euros sur Cdiscount

Grand Theft Auto 5 reste un jeu légendaire encore populaire aujourd’hui et ça tombe bien, pour 209,99 euros, on peut avoir le pack PS4 Slim noire Fortnite + GTA 5.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + GTA 5 pour 209,99 euros sur Cdiscount

Si vous souhaitez un jeu plus récent, vous pouvez également vous procurer le pack PS4 Slim noire Fortnite + Marvel’s Spider-Man pour 214,99 euros.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + Marvel's Spider-Man pour 214,99 euros sur Cdiscount

Enfin si vous souhaitez avoir une collection de jeux plus importante dans votre bundle, le Pack PS4 Slim noire Fortnite + God of War + Gran Turismo Sport + The Last of Us – Remastered est à 234,99 euros.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + God of War + Gran Turismo Sport + The Last of Us pour 234,99 euros sur Cdiscount

La PS4 Slim en détail

La PS4 est la console la plus populaire de sa génération. Sur le marché, elle est déclinée en 2 versions : Slim et Pro, la première va convenir à la majorité des utilisateurs par son format plus compact et ses très bonnes performances au demeurant. La seconde s’adresse est un peu plus puissante pour délivrer un flux UHD, et conviendra donc au possesseurs de TV compatibles.

Ce qui fait le succès de la PS4 c’est aussi sa manette sans-fil Dual Shock 4 livrée avec qui offre un très bon confort de tenue et une compatibilité avec d’autres supports comme un PC ou un smartphone. La « Play » est accompagnée d’un catalogue de jeux immense qui ne cesse de s’étoffer avec les derniers jeux AAA mais aussi des exclusivités comme la légendaire série des Uncharted.

Comme toute autre console concurrente (Xbox One ou Nintendo Switch), le Online est payant avec le pass PlayStation+ qui coutera, selon les offres, entre 45 et 60 euros. Les manettes se trouvent également dans cette tranche de prix. Prévoyez peut-être un investissement supplémentaire en plus de ces packs.

Si vous souhaitez la console seule, Cdiscount la propose en version blanche pour 189,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Retrouvez la PS4 Blanche seule pour 189,99 euros sur Cdiscount

Pour le même prix de 189,99 euros, la PS4 Slim noire est disponible dans un Pack Fortnite incluant un skin jouable.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite pour 189,99 euros sur Cdiscount

Grand Theft Auto 5 reste un jeu légendaire encore populaire aujourd’hui et ça tombe bien, pour 209,99 euros, on peut avoir le pack PS4 Slim noire Fortnite + GTA 5.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + GTA 5 pour 209,99 euros sur Cdiscount

Si vous souhaitez un jeu plus récent, vous pouvez également vous procurer le pack PS4 Slim noire Fortnite + Marvel’s Spider-Man pour 214,99 euros.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + Marvel's Spider-Man pour 214,99 euros sur Cdiscount

Enfin si vous souhaitez avoir une collection de jeux plus importante dans votre bundle, le Pack PS4 Slim noire Fortnite + God of War + Gran Turismo Sport + The Last of Us – Remastered est à 234,99 euros.

Retrouvez le pack PS4 noire + Skin Fortnite + God of War + Gran Turismo Sport + The Last of Us pour 234,99 euros sur Cdiscount