Si vous cherchez un smartphone digne d’un haut de gamme, le Xiaomi Mi 9T Pro est une cible à privilégier. Ça tombe bien, il est en promotion chez Cdiscount pour ce Black Friday à 352,05 euros au lieu de 429,90 euros.

Xiaomi s’est clairement fait un réputation de smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Avec le Mi 9T Pro, la marque l’a confirmé grâce à un très bon smartphone à un prix ultra agressif de 429,90 euros : le Mi 9T Pro. Pour le Black Friday, Cdiscount baisse ce prix à 352 euros, une occasion à saisir.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en bref

Un design réussi avec écran borderless

Des performances qui ne déçoivent pas

Une excellente autonomie

Le Xiaomi Mi 9T Pro est disponible pour 352 euros chez Cdiscount au lieu de 429,90 euros dans sa version 6 Go + 128 Go en couleur Bleu Glacier.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro à 352 euros sur Cdiscount

Le Xiaomi Mi 9T Pro en détail

Sorti dans plusieurs pays sous le nom de Redmi K20 Pro avant d’être annoncé dans nos contrées sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro, ce smartphone se hisse clairement dans le haut de la liste des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix.

Son écran OLED de 6,39 pouces avec une définition Full HD+ est très bon et la — presque — absence de bordure lui offre une impression de grandeur supplémentaire. S’il n’a aucune bordure ni encoche, où est la caméra avant ? Elle se trouve dans un petit mécanisme qui permet de la sortir du châssis du smartphone quand on en a besoin.

À l’arrière, on a un dos en verre avec un effet très particulier de reflets colorés qui s’estompent vers l’intérieur où se trouve le triple capteur photo qui reste le hic de ce smartphone. La qualité des photos n’est pas en adéquation avec ce que peut réaliser la concurrence dans ce domaine, même si les résultat reste convenable.

Pour ses performances, le Snapdragon 855 et les 6 Go de RAM sont presque infaillibles dans une utilisation normale ou intensive. Les jeux gourmands tournent sans problèmes et avec sa batterie de 4 000 mAh, le smartphone pourra largement tenir la journée.

