Le Samsung Galaxy S8 est toujours aujourd’hui un excellent smartphone. Alors qu’il a plus de deux ans, il subit un important déstockage qui fait baisser drastiquement son prix pour le Black Friday. Il passe à 359 euros ce qui en fait une excellente affaire.

Samsung est réputé pour créer de très bons smartphones avec la gamme des Galaxy S. Le Samsung Galaxy S8 n’y fait pas défaut et est encore 2 ans après sa sortie un excellent téléphone. Pour le Black Friday, il est disponible chez Cdiscount pour seulement 359 euros, c’est dans les « vieux » smartphones qu’on fait les meilleures offres.

Le Samsung Galaxy S8 en bref

Un smartphone qui a très bien vieilli

Un design sans écran poinçonné ni encoche

Un très bon appareil photo

Le Samsung Galaxy S8 est disponible sur Cdiscount au prix de 359 euros au lieu de 709 euros dans sa version 64 Go de stockage interne et profitez de 10 euros de réduction de plus avec le code 10BLACK (s’il est encore disponible quand vous lisez ce papier).

Retrouvez le Samsung Galaxy S8 à 359 euros sur Cdiscount

10BLACK

Le Samsung Galaxy S8 en détail

Malgré ses deux ans d’âge, le Samsung Galaxy S8 reste toujours un excellent smartphone. Il peut même être plus intéressant de craquer sur un « vieux » flagship plutôt que d’acheter un smartphone milieu de gamme actuel.

Son design est encore relativement adapté aux standards actuels. L’absence d’encoche ou d’écran poinçonné pourra plaire à ceux qui n’aiment pas forcément cette tendance. Il a en revanche droit aux bordures incurvées sur les côté, un élément de design que l’on aime beaucoup.

L’écran 5,8 pouces Super AMOLED est d’excellent facture avec une définition Quad HD, une restitution des couleurs presque parfaite et un contraste qui l’est tout autant. Avec son processeur Exynos 8895 et 4 Go de RAM, il rivalise encore niveau puissance avec certains cadors du marché et l’expérience d’utilisation est toujours aussi fluide et agréable.

L’appareil photo arrière de 12 mpx de ce smartphone est toujours bon et produit des clichés qui rivalisent encore avec des smartphone contemporains. Le Samsung Galaxy S8 est disponible sur Cdiscount au prix de 359 euros au lieu de 709 euros dans sa version 64 Go de stockage interne et profitez de 10 euros de réduction de plus avec le code 10BLACK (s’il est encore disponible quand vous lisez ce papier).

