Après l’excellente Xiaomi M365, le constructeur chinois nous livre un modèle Pro de sa célèbre trottinette électrique. Pour le Black Friday, elle est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Cdiscount, contre 499 euros habituellement.

La Xiaomi M365 Pro est une version améliorée du modèle classique. Elle apporte quelques nouveautés comme l’autonomie améliorée (45 contre 30 km) ainsi qu’un écran LCD pour connaître la vitesse de l’engin et le mode utilisé (Eco, D ou Sport). La bonne nouvelle ? Elle bénéficie d’une réduction de 100 euros pour le weekend du Black Friday.

La Xiaomi M365 Pro en bref

Son design toujours aussi robuste

Une meilleure autonomie, 15 km de plus

L’écran LCD et les différents modes (Eco, D ou Sport)

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 100 euros sur son prix d’origine, ou le prix du modèle classique à sa sortie.

Retrouvez la Xiaomi M365 Pro à 399 € sur Cdiscount

La Xiaomi M365 Pro en détail

Le design de la Xiaomi M365 Pro est identique à celui de la version classique. Elle profite d’une conception robuste avec son alliage en aluminium et peut supporter une charge maximale d’environ 100 kg. Elle est d’ailleurs très facile à utiliser. Un simple bouton poussoir sur la droite du guidon permet de jauger la vitesse. Sur l’autre extrémité, on retrouve un levier pour actionner le frein à disque. Notez qu’elle est certifiée IP54.

La principale différence avec l’ancien modèle vient de son autonomie. Revue à la hausse sur le modèle Pro, son endurance est estimée à 45 km, soit 15 de plus qu’auparavant. Néanmoins, une plus grosse batterie impact directement le poids de la trottinette, passant de 12,5 kg pour la M365 classique à 14,2 kg pour le modèle Pro. Pour rappel, et pour se conformer à la législation en France, la trottinette est bridée à une vitesse maximale de 25 km/h.

Enfin, ce nouveau modèle embarque surtout un écran LCD, un peu comme ce qui se fait sur la Segway ES2. En plus de donner un aperçu sur la consommation de batterie, cet écran permet de visualiser la vitesse, mais aussi de choisir le mode de conduite approprié (Eco, D ou Sport).

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de la Xiaomi M365 Pro.

