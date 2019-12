Si vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillière, le robot-aspirateur de Xiaomi, le Roborock S50 profite de 180 euros de réduction chez Cdiscount pour le Black Friday. Son prix passe de 470 à 290 euros.

Qui aime passer l’aspirateur ? Pas grand monde, ça reste une corvée plus qu’un rendez-vous attendu avec impatience. C’est là que les robots aspirateurs entrent en jeu. Le Xiaomi Roborock S50 est l’un des plus populaires du marché et Cdiscount a décidé de baisser son prix pour le Black Friday. Au lieu d’être à 469,99 euros, le robot aspirateur est à 289,99 euros. Une occasion à ne pas rater.

Le Xiaomi Roborock S50 en bref

Une flopée de capteurs

Fonctionnalité serpillière

Programmable et compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 en détail

Dans le monde des robots aspirateurs, on voit souvent iRobot et ses Roomba mais aussi un petit nouveau : Roborock, sous la houlette du géant chinois Xiaomi. Son S50 est d’ailleurs l’un des rares produits qui arrivent à être mis en avant à côté du mastodonte Roomba.

Mais s’il y arrive, c’est surtout grâce à la qualité de son produit. Le Roborock S50 offre 4 modes de nettoyage : silencieux, équilibré, turbo et max. Pour cartographier son environnement, le robot utilise un système de petit laser pour détecter tout ce qui l’entoure, mais fait aussi appel à 11 autres capteurs comme des gyroscopes, accéléromètres, etc.

Optimisé pour l’application Mi Home, il est possible de le démarrer à distance, de le programmer ou même de le lier à Google Assistant ou à Amazon Alexa. Si vous êtes dans une maison avec un Google Home ou Amazon Echo, vous allez pouvoir dire la phrase la plus satisfaisante au monde : « Ok Google, passe l’aspirateur ».

Le petit plus de ce Roborock, il peut passer la serpillière ! Un petit réservoir permet d’y mettre de l’eau pour encore moins se fatiguer. Même si rien n’est aussi efficace qu’un bon nettoyage classique !

