Vous recherchez un nouveau téléviseur grand format, idéalement compatible 4K, pourquoi pas HDR également, et par-dessus le marché abordable ? Surprenant, mais nous avons la solution : le TV LED Haier LEU50H350S de 50 pouces est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros sur Cdiscount.

La 4K se démocratise de plus en plus. Aujourd’hui, de nombreux téléviseurs proposent dorénavant ce format d’affichage pour un prix relativement abordable, comme c’est le cas avec la référence Haier LEU50H350S en promotion. On retrouve également une compatibilité HDR (High Dynamic Range) et tous les avantages d’une Smart TV, le tout pour moins de 300 euros.

Le TV LED Haier 50″ en bref

Une grande diagonale d’écran

Compatible 4K UHD

Smart TV

Par le biais d’une vente flash, le téléviseur LED Haier LEU50H350S de 50 pouces est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Cdiscount.

Le TV LED Haier 50″ en détail

À ce prix, le téléviseur LED de Haier avec une diagonale de 50 pouces (127 cm) est une solution abordable en 2019 pour profiter de l’Ultra Haute Définition dans son salon (ou dans sa chambre). En revanche, il faut pas comparer cet écran avec les références Samsung QLED et LG OLED catégorisées comme haut de gamme. Non, la solution de Haier est un produit « low-cost » qui permet néanmoins de profiter de cette technologie à prix réduit.

Compatible 4K et HDR donc, vous pourrez tout de même profiter de votre collection de Blu-Ray 4K dans de bonnes conditions, et même contempler de meilleurs graphismes lors d’une partie de jeu vidéo, si vous êtes équipés d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro par exemple. C’est également un bon investissement si vous avez Google Stadia.

Ce téléviseur propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien plus. En ce qui concerne la connectique, il est équipé de 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 prise péritel, 1 prise casque et 1 port VGA.

Quant à son design, il est assez minimaliste avec ses fines bordures noires autour de l’écran, où ces dernières posent d’ailleurs un joli contraste avec le pied couleur gris métallisé.

Retrouvez le TV LED Haier 50 pouces à 269 € sur Cdiscount

