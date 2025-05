Le vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale de Xiaomi est à moitié prix

Le Xiaomi Mi 4K Laser, capable de projeter des images de 150 pouces de diagonale, est un vidéoprojecteur qui a été lancé à un prix très élevé. Heureusement, aujourd’hui, la facture est un peu plus légère : Darty propose ce modèle à 1 299 euros au lieu de 2 499 euros au lancement.

Il y a déjà cinq ans, Xiaomi a lancé son Mi 4K Laser, un vidéoprojecteur à ultra-courte focale, qui peut donc être presque collé à l’écran et qui diffuse une image pouvant aller jusqu’à 150 pouces. Un modèle performant dont le prix de départ n’était, sans surprise, pas à la portée de toutes les bourses, puisqu’il approchait des 3 000 euros. Son tarif a heureusement baissé au fil des années, et aujourd’hui, on peut le trouver à moins de 1 300 euros.

Les points forts du Xiaomi Mi 4K Laser

Des images en 4K de 150 pouces

Des haut-parleurs intégrés

Android TV

Lancé à 2 499 euros, le Xiaomi Mi 4K Laser est aujourd’hui affiché à 1 299 euros chez Darty.

Un vidéoprojecteur que l’on installe facilement

Le Xiaomi Mi 4K Laser est tout d’abord un vidéoprojecteur à ultra-courte focale que l’on installe très rapidement. Il suffit de le placer sur un meuble près du mur où vous voulez projeter vos images. Notez qu’il ne renferme pas de batterie et qu’il doit être branché sur secteur. Une fois bien posé à sa place, le Mi 4K Laser va pouvoir dévoiler tout son potentiel, à commencer par l’énorme surface d’affichage dont il nous fait profiter.

En effet, cet appareil à ultra-courte focale est capable de projeter des images dont la diagonale peut atteindre 150 pouces. Autant dire qu’il ridiculise presque les plus grands téléviseurs du marché. Plus précisément, la diagonale d’écran se situe ici entre 80 et 150 pouces, selon la position du vidéoprojecteur par rapport au mur. Le réglage automatique de la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale sont évidemment de la partie.

Un système d’exploitation pratique

Si ce vidéoprojecteur est appelé « Mi 4K Laser », sa définition native est en fait du Full HD (1 920 × 1 080 pixels), comme tous les projecteurs à ultra-courte focale. Mais grâce à sa puce DMD 0,47, il va pouvoir simuler une image en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) par traitement XPR ×4. De quoi profiter d’images bien plus nettes et détaillées. On a également droit à la prise en charge du HDR et à une luminosité de 1600 lumens. Notez d’ailleurs que le vidéoprojecteur étant situé plus près de l’écran, il y aura moins de déperditions de lumière. Vous pourrez donc tout à fait l’utiliser en pleine journée.

Côté audio, la marque a misé sur un système de haut-parleur double fréquence de 30 W. Les formats Dolby et DTS-HD sont même pris en charge. Autrement, le vidéoprojecteur tourne sous Android TV, ce qui nous donne non seulement accès au Play Store, mais aussi à la fonction Chromecast, pour diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette. Côté connectique, enfin, le vidéoprojecteur est équipé d’un port USB, d’une prise casque et de trois ports HDMI 2.0. Pas de HDMI 2.1 ici, donc, ce qui devrait être rédhibitoire pour celles et ceux qui possèdent une console next-gen.

