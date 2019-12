Fire TV Stick : la bonne alternative à Android TV pour moins de 25 euros

Si votre TV -- ou celui d’un de vos proches -- n’est pas « Smart » aujourd’hui, il le deviendra pour Noël grâce à ce bon plan. Le Fire TV Stick d’Amazon est aujourd’hui remisé à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros. De plus, il s’agit de l’édition 2019 livrée avec la nouvelle télécommande qui intègre Alexa.

À l’usage, le Fire TV Stick est sensiblement similaire à une box Android TV. On retrouve toutes les applications essentielles, en passant par Molotov, Netflix et autres consorts, avec toutefois une mise en avant des services maison, tels qu’Amazon Music, Prime Video, etc. Avec la télécommande, vous pouvez en plus demander oralement à Alexa d’afficher du contenu en Full HD, ou en UHD avec la version 4K.

Le nouveau Fire TV Stick en bref

La meilleure alternative aux Chromecasts

Du Full HD (ou de la 4K) à 60 images par seconde

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les autres

Le Fire TV Stick avec la nouvelle télécommande est aujourd’hui disponible à 24,99 euros sur Amazon, contre 39,99 euros habituellement. Le modèle supportant la 4K est également en promotion à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros.

D’apparence, le Fire TV Stick se rapproche plus d’un Chromecast qu’un boîtier multimédia. En effet, il est tout aussi compact et discret que la solution de Google puisqu’il suffit de brancher la clé HDMI derrière le téléviseur. À l’usage en revanche, on retrouve plus de similarités avec Android TV grâce à son OS intégré (et sa télécommande).

Pas question de diffuser du contenu depuis un autre appareil, son système d’exploitation baptisé Fire OS offre la possibilité de se balader dans les menus, d’ouvrir l’Amazon App Store pour télécharger diverses applications (Molotov, Spotify, Netflix, Twitch et bien d’autres), mais aussi d’accéder facilement aux services maison, tels Prime Video ou Amazon Music, par exemple. La nouvelle télécommande embarque d’ailleurs l’assistant Alexa pour afficher tout le contenu que vous voulez, rien qu’en utilisant votre voix.

Le premier modèle est limité à un affichage en Full HD jusqu’à 60 images par seconde, ce qui est déjà très satisfaisant. Cependant, nous vous recommandons d’opter pour la version 4K si vous avez un téléviseur compatible.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir divers produits compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs appareils connectés.