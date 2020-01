Baisse de prix pour la Nintendo Switch Lite et deux accessoires

Si vous cherchez un bon plan pour la Nintendo Switch Lite, voici le deal du jour. Pour rappel, la Nintendo Switch Lite est une variante de la Nintendo Switch avec quelques fonctionnalités en moins… et un prix plus bas. Pas de manettes Joy-cons, vous ne pourrez donc pas la connecter à une station d’accueil pour l’utiliser sur une TV, son écran un peu plus petit (5,5 pouces contre 6,2 pouces pour la diagonale), son autonomie est un peu moins importante (environ 4 h contre 5 h 30 min pour la Switch classique) mais elle est plus compacte et plus légère (275 grammes seulement). Nous avons testé la machine l’année dernière.

Notre promo est un pack avec deux accessoires, une housse en silicone et une protection supplémentaire en verre anti-reflet, avec la Switch Lite en coloris bleu turquoise. Cela donne 189,99 euros avec le code MOINS10E à rentrer au moment de la commande.