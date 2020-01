Jusqu’à 26 % de réduction sur (presque) TOUTE la gamme Surface de Microsoft pour les soldes

Vous attendiez une baisse de prix sur les produits de la gamme Surface pendant les soldes d’hiver ? Amazon propose aujourd’hui jusqu’à 26 % de réduction les produits Microsoft, en passant par la tablette Surface Pro 7, l’ordinateur portable Surface Laptop 3 et l’ordinateur hybride Surface Book 2. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Aujourd’hui, sur Amazon, vous pouvez profiter d’une réduction allant jusqu’à 26 % sur la gamme Surface de Microsoft. Voici les offres en un clin d’œil :

Pour en savoir plus 👇

Surface Pro 7

La Microsoft Surface Pro 7 est la dernière tablette hybride du constructeur. Son design est toujours aussi sobre et élégant qu’auparavant. Les bordures autour de l’écran sont encore assez prononcées, mais rien de bien méchant. Son écran au format 2:3 permet déjà d’afficher plus d’informations qu’un écran classique. Ce dernier possède par ailleurs une diagonale de 12,3 pouces et affiche une définition « 3K ».

Par rapport à la Surface Pro 6, ce modèle a la particularité d’être équipé d’un processeur Intel Core de 10ème génération, ce qui permet d’obtenir un gain de puissance plus qu’appréciable pour gérer des logiciels gourmands. On note par ailleurs une mise à jour de la connectique avec l’apparition d’un port USB-C. Les habituels ports USB A, carteSD et Surface Connect répondent également à l’appel. Enfin, la Surface Pro 7 tourne sous la version complète de Windows 10.

En bref

Une connectique USB-C

La puce Intel de 10ème génération

Un très bon écran avec une définition « 3K »

On trouve aujourd’hui 3 modèles de la tablette Surface Pro 7 en promotion sur Amazon : i3 + 4 Go de RAM + SSD 128 Go à 779 euros (au lieu de 919), i5 + 8 Go de RAM + SSD de 128 Go à 899 euros (au lieu de 1 069) et i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 1 799 euros (au lieu de 2 119 ).

La Surface Pro 7 est livrée sans accessoires. Notez que le clavier coûte 129 euros et le stylet 84 euros.

Surface Laptop 3

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable dit « classique » de Microsoft. Comprenez simplement que la fonctionnalité hybride n’est pas présente. Il embarque un écran de 13,5 pouces au format 2:3 propre à la marque, avec une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle). Son design change également. Fini le revêtement en tissu Alcantara, l’entreprise américaine opte dorénavant une belle finition en métal. De plus, son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

Fini la 8ème génération des anciens modèles, les nouveaux Surface Laptop 3 sont désormais propulsés par un processeur Intel Core appartenant à la 10ème génération. Cette nouvelle configuration promet évidemment un gain de puissance non négligeable pour faire tourner encore plus facilement les logiciels gourmands (type PhotoShop, Adobe Premiere, etc.).

En ce qui concerne l’autonomie, elle se situe dans la moyenne avec un score de 11,5 heures annoncé par le constructeur. Enfin, on peut se réjouir de sa nouvelle connectique bien plus fournie qu’auparavant. Il conserve le miniDisplayPort, l’USB 3,1 Type-A et le connecteur Surface, mais rajoute enfin à cette liste un port USB Type-C.

En bref

Le nouveau design métallique

La 10ème génération des processeurs Intel

La connectique accueille enfin de l’USB Type-C

Deux modèles du Surface Laptop 3 sont en ce moment disponible à prix réduit sur Amazon : i5 + 8 Go de RAM + SSD 128 Go à 969 euros (au lieu de 1 169) et i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 229 euros (au lieu de 1 449).

Surface Book 2

Le Microsoft Surface Book 2 est considéré comme le produit le plus haut de gamme de la famille Surface. Orienté vers la puissance et la productivité, il se place en concurrence directe avec le MacBook Pro d’Apple.

Il embarque un écran tactile — détachable et rétractable — de 13,5 pouces affichant une définition de 3 000 x 2 000 pixels, évidemment compatible avec le stylet. Ce modèle datant de 2018, il n’embarque pas la dernière génération de processeurs Intel Core, mais la huitième. Il n’en reste pas moins très performant en embarquant une carte graphique dédiée (différente selon le modèle choisi : HD Graphics 620 ou GTX 1050). En ce qui concerne son autonomie, elle est excellente avec une endurance de 17 heures par charge complète. De plus, le Surface Book 2 a d’ailleurs été le premier appareil de la famille a bénéficier d’un port USB Type-C.

En bref

L’ordinateur hybride par excellence

Une puissance très appréciable au quotidien

Une autonomie extrêmement confortable pour un laptop

Pour le Surface Book 2, on trouve 3 références en promotion sur Amazon : i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 319 euros (au lieu de 1 769), i7 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 686 euros (au lieu de 2 269), i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 2 119 euros (au lieu de 2 869).

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.