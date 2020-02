La manette Xbox One à moins de 40 euros est idéale pour jouer à GeForce Now sur Android

Si vous recherchez une bonne manette pour jouer sur GeForce Now avec votre smartphone ou tablette Android, nous avons la solution : la manette sans fil Xbox One est aujourd’hui remisée à 39,99 euros sur Amazon et Cdiscount. De plus, sa polyvalence lui permet d’être utilisable sur de nombreux autres supports.

Eh oui, la manette Xbox One n’est pas uniquement destinée aux possesseurs d’une console estampillée Microsoft. Non, elle a la particularité d’être compatible avec de nombreux supports pour convenir à tous les joueurs et joueuses, comme le fait de pouvoir se connecter à votre smartphone ou tablette Android pour jouer via GeForce Now, par exemple. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui remisée à 33 % de son prix d’origine.

Au lieu d’une soixantaine d’euros habituellement, la manette sans fil Xbox One est aujourd’hui disponible à moins de 40 euros sur Amazon et Cdiscount, soit une réduction immédiate de 20 euros.

Pour beaucoup de joueurs et joueuses, la manette de la console Xbox One est l’une des meilleures manettes pour jouer. Pourquoi ? Tout d’abord grâce à son design ultra confortable en main. Elle a en effet le mérite de profiter d’un design où toutes les touches tombent naturellement sous chaque doigt. Ensuite, son poids idéalement réparti apporte un bon équilibre en main, ce qui est — mine de rien — important pour les longues sessions de jeu.

Ensuite, son autonomie est également un atout. Bien qu’elle soit alimentée — par défaut — par deux piles AA/LR6, la manette Xbox One permet de rester tranquillement au fond du canapé pendant de nombreuses heures avant de les changer, 30 heures environ. Toutefois, il est vivement conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie.

Sa compatibilité Bluetooth 4.0 lui permet enfin d’être utilisée sur de nombreux supports, autre que la console Xbox One. On peut très bien imaginer l’utiliser sur un appareil Android, smartphone ou tablette, pour jouer à des jeux mobiles compatibles, mais aussi pour jouer via GeForce Now, le nouveau service cloud gaming de Nvidia. Elle peut aussi se connecter à une Nvidia Shield TV, ou tout autre box Android TV. Pour savoir comment faire, on vous explique tout à cette adresse. La manette Xbox One est également compatible avec tvOS d’Apple, et évidemment PC/Mac.

