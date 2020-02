Stockez toute votre vie numérique avec ce disque dur externe 14 To en promo

Si vous recherchez une grosse solution de stockage à prix réduit, nous avons la solution : le disque dur externe My Book de Westerne Digital avec une capacité de 14 To est aujourd’hui remisé à 233 euros sur Amazon, contre 349 euros habituellement.

Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, le disque dur externe de la marque Western Digital se fera une joie d’accueillir toutes vos données numériques. On dit bien « toutes », car il y a de quoi faire avec 14 To de stockage disponible. Le rapport capacité/prix est d’ailleurs excellent, seulement 0,016 euro le Go.

En bref

La connectique en USB 3.0

Une capacité de stockage colossale

Le design élégant, pour un disque dur

Au lieu de 349 euros, le WD – My Book de 14 To est aujourd’hui disponible à 233 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de 33 % sur le prix d’origine du disque dur externe.

Alors que la plupart des constructeurs de disques durs (externes ou non) ne misent pas sur l’esthétique du produit, ce n’est pas le cas de Western Digital avec sa référence My Book. Il faut dire qu’il est élégant avec son design en deux parties, où l’on remarque une surface lisse et brillante sur la partie haute et une autre, mate et en relief, sur la partie basse. Un bel objet à poser à côté de son ordinateur donc. Cependant, il ne bougera que très rarement de sa place avec des dimensions de 13,93 x 4,9 x 17,06 centimètres et un poids de presque 1 kilo.

Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Notez qu’il est immédiatement compatible avec Windows, mais un formatage sera nécessaire pour Mac.

Ce disque dur est par ailleurs équipé de tous les logiciels nécessaires à la protection des données, notamment les WD Backup et WD Security pour ne jamais rien perdre de votre vie numérique. De plus, il est garanti pendant 3 ans par le constructeur.

