La Huawei Watch GT 2 n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui

Le prix de la Huawei Watch GT 2 continue (encore) de chuter. On trouve aujourd’hui le modèle 42 mm de la montre connectée à seulement 119 euros (au lieu de 199) et le modèle 46 mm à 139 euros (au lieu de 229). Les intéressé(e)s trouveront les détails de l’offre un peu plus bas.

La dernière montre connectée de Huawei enchaîne les promotions depuis son lancement en novembre dernier. Cependant, il s’agit aujourd’hui de la meilleure offre jusqu’à maintenant, aussi bien pour le modèle 42 que 46 mm. Bref, tout est dit dans le titre : la Huawei Watch GT 2 n’a jamais été aussi abordable !

En bref

L’écran Always-On

Une autonomie confortable

L’expérience agréable sous Lite OS

Au lieu de 199 euros à son lancement, le modèle 42 mm de la Huawei Watch GT 2 est aujourd’hui affiché à 179 euros avec Acheter sur Google (via la boutique Boulanger), puis passe à 119 euros en cumulant le code promo MARS20 et l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 mars prochain. Cela représente une économie totale de 80 euros.

Même procédé pour le modèle 46 mm qui descend à 139 euros en cumulant le code promo MARS20 et l’ODR de 30 euros.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

La Huawei Watch GT 2 reprend beaucoup les traits de son prédécesseur, mais apporte évidemment quelques nouveautés, comme l’écran AMOLED désormais équipé de la fonctionnalité Always-On Display, comme c’est le cas sur l’Apple Watch Series 5. L’écran atteint une diagonale de 1,39 pouce sur le modèle 46 mm et 1,2 pouce sur le 42 mm, mais ce n’est pas la seule différence entre les deux modèles. Tout d’abord, le plus grand des deux promet une autonomie plus longue, estimée à 14 jours contre 7, selon le constructeur. Ensuite, le plus petit modèle ne possède pas de couronne autour de l’écran.

Cette nouvelle édition de la montre connectée de Huawei est par ailleurs plus puissante que l’ancienne, notamment grâce à l’intégration de la puce Kirin A1 de HiSilicon. Sur le papier, cette configuration promet toujours plus de fluidité au quotidien et nous pouvons le confirmer par rapport à notre test : nous n’avons rencontrer aucun problème sous Lite OS, le système d’exploitation maison de la firme chinoise.

Pour traquer l’activité de son utilisateur, la Huawei Watch GT 2 s’équipe évidemment des capteurs classiques (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) et peut ainsi reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents (dont la nage grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM). Toutes les données sont consultables depuis l’application Huawei Health (disponible sur Android et iOS).

Enfin, la Huawei Watch GT 2 propose un stockage interne de 32 Go pour stocker jusqu’à 500 titres musicaux et permet également de passer des appels en Bluetooth jusqu’à 150 mètres de distance. Deux fonctionnalités appréciables pour ne pas avoir tout le temps son smartphone sur soi, notamment à la salle de sport, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, les offres de cet article sont victime de leur succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les différents modèles de la Huawei Watch GT 2.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Afin de comparer ce modèle avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2020.