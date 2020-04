Disney+ : le pack avec Canal+ à seulement 14,95 €/mois pour les non-boomers

Canal+ a ajouté Disney+ aux nombreuses offres de son catalogue, sans oublier celles dédiées aux moins de 26 ans. Toute personne née après (ou pendant) l'année 1994 peut aujourd'hui profiter du service à partir de seulement 14,95 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les services de streaming commencent à se faire très nombreux. Il peut être alors difficile de choisir telle offre plutôt qu’une autre, ce que Canal+ a très rapidement compris avec ses packs regroupant les meilleurs acteurs du marché, en passant par Netflix, OCS et bien évidemment Disney+ tout récemment. C’est une solution qui permet à tout le monde de faire des économies sur le prix des différents abonnements, et d’autant plus pour les personnes de moins de 26 ans qui profitent d’un tarif encore plus avantageux.

Le pack Canal+ avec Disney+ est disponible à 14,95 euros par mois pour les non-boomers et 24,90 pour les autres. Après ce lien, cliquez sur la case « -26 ans » pour faire apparaître l’offre. Pour aller plus loin avec en supplément un compte Netflix (2 écrans) et OCS, il faut rajouter une dizaine d’euros dans les deux cas.

Si c’est uniquement Disney+ qui vous intéresse, sachez que la première semaine d’abonnement est gratuite en s’inscrivant depuis le site officiel.

A lui seul, Canal+ propose déjà un contenu massif avec la diffusion de plus de 300 films inédits par an sur ses chaînes. On retrouve d’ailleurs souvent des longs métrages peu de temps après leur projection en salle. Ce n’est pas tout, les créations originales Canal+, les grandes séries internationales et du sport sont également de la partie.

L’entreprise française a toutefois bien diversifié son catalogue en incluant de nombreuses plateformes de streaming à son abonnement, où le premier pack à 14,95 euros concerne tout d’abord le nouvel arrivant sur le marché : Disney+. C’est quoi ? Plus de 500 films et 300 séries sur l’univers Disney bien évidemment, mais aussi Marvel, Pixar, Star Wars et même National Geographic par le biais de nombreux documentaires. Avec les droits de la FOX, on retrouve même l’intégralité des épisodes des Simpsons.

Pour aller plus loin, il faut cependant se diriger vers le deuxième pack à partir de 24,90 euros pour les moins de 26 ans, et 34,95 pour les autres. Il ajoute un compte Netflix 2 écrans ainsi qu’un compte OCS avec l’accès aux différentes chaînes HBO pour regarder certains contenus en exclusivité, seulement 24 heures après leur diffusion aux États-Unis.

Notez que vous pourrez apprécier l’intégralité de ses contenus depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, avec même la possibilité de diffuser sur un autre écran grâce à Airplay et Chromecast.

Afin d’en savoir un peu plus sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, OCS, Prime Video ou Disney+, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2020.