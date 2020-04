La liseuse Kobo Clara HD tombe à 94 euros avec ce code promo

Si vous n'en avez pas encore, c'est sans doute le moment de craquer pour une liseuse avec cette Kobo Clara HD qui passe à seulement 94 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Si l’on peut apprécier le contact charnel des bons vieux bouquins, les liseuses sont de tout de même plus pratiques, surtout quand on ne peut pas sortir de chez soi. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, la très bonne Kobo Clara HD est aujourd’hui disponible en promotion.

En bref

Un écran de 6 pouces haute résolution

Le rétroéclairage ComfortLight Pro

Une autonomie très confortable

Lancée à 129,99 euros, la Kobo Clara HD est disponible à 109,99 euros, puis profite d’une réduction supplémentaire de 15 euros supplémentaires avec le code promo RAKUTEN15. Elle est ainsi disponible à seulement 94,99 euros sur Rakuten.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

La Kobo Clara HD est la liseuse d’entrée de gamme de Kobo, mais n’est pas pour autant une liseuse basique. Comme son nom l’indique, son écran de 6 pouces affiche de la haute définition pour une résolution de 300 ppp. Cela veut dire que vous ne distinguerez absolument pas les pixels de l’écran e-ink pendant la lecture, donnant ainsi l’impression de lire comme sur du papier. Elle intègre 8 Go de stockage, ce qui correspond à des milliers de livres, et une batterie capable de tenir plusieurs semaines en fonction de votre utilisation.

Par ailleurs, ce modèle intègre le rétroéclairage dynamique « ComfortLight Pro ». Il consiste à faire varier la température du rétroéclairage en fonction de la lumière. Plus l’intensité lumineuse baisse et plus sa température vire le jaune pour limiter la lumière bleue et ainsi faciliter l’endormissement. Une fonctionnalité très pratique sur liseuse qui sera logiquement amenée à être utilisée au lit.

Son seul véritable défaut est de ne pas être résistante à l’eau. C’est un peu dommage dans la mesure où de la même manière qu’une liseuse est utilisée au lit, on a aussi tendance à l’emmener au bord de l’eau pendant les vacances. Bon, en ce moment c’est vrai que ce n’est pas franchement un problème, mais tout de même.

Rappelons enfin que contrairement aux Kindle, les Kobo prennent en charge les standards epub et epub3 qui sont très populaires, notamment pour les ouvrages libres de droits.

