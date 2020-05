Le drone DJI Mavic 2 Pro voit son prix baisser pour les French Days

Sans conteste l’un des meilleurs drones grand public du marché, le DJI Mavic 2 Pro se trouve un meilleur prix à l’occasion des French Days sur Rue du Commerce. Grâce à une réduction de 150 euros le DJI Mavic 2 Pro, affiche un tarif de 1 349 euros.

S’il n’a pas été une révolution dans le petit monde des drones grand public, le DJI Mavic 2 Pro a apporté une sacrée évolution à la formule mise en place par son prédécesseur. Plus silencieux, plus autonome et fort d’une caméra toujours aussi performante, ce drone reste le meilleur choix pour celles et ceux qui ont de vraies ambitions sur la prise de vue aérienne. À condition d’y mettre le prix. Heureusement, alors que les French Days battent leur plein, Rue du commerce a décidé d’appliquer une promotion de 150 euros sur le drone du constructeur chinois. Il reste cher, mais c’est toujours mieux.

En bref :

Plus silencieux

Une meilleure autonomie

Une qualité d’image toujours au rendez-vous

Le DJI Mavic 2 Pro est proposé à 1 349 euros au lieu de 1 499 euros chez Rue du Commerce, soit une réduction de 150 euros.

Plus abordable, le DJI Mavic Air 2 est à 764 euros au lieu de 849 euros via Acheter sur Google si vous appliquez le code promo FRENCHDAYSMAI20 lors de la commande.

Pour en savoir plus

Lors du lancement du DJI Mavic Pro en 2016, le constructeur chinois avait surpris tout le monde en livrant un drone grand public de très bonne facture. En toute logique, la mise en chantier d’un successeur n’a pas manqué d’attirer l’attention. Et lorsque le DJI Mavic 2 Pro est enfin arrivé sur le marché en 2018, il a amené avec lui une sacrée évolution.

En effet, DJI n’a pas lésiné sur les améliorations. Toujours aussi simple à prendre en main, le Mavic 2 Pro ne pèse que 1 kg, ce qui le rend facilement transportable. Désormais bardé de capteurs à 360°, ce drone bénéficie d’une meilleure détection des obstacles, ce qui simplifie grandement les sessions de vol.

L’autonomie aussi a été revue à la hausse, avec un temps de vol moyen de 31 minutes. Comptez 1h30 pour une charge complète, ce qui vous permet d’enchaîner relativement rapidement sorties aériennes. D’autant que DJI a ajouté des hélices bien plus silencieuses.

Reste l’excellente caméra, qui n’a aucune peine à faire mieux que celle du Mavic Pro. Avec un capteur de 1 pouce à l’ouverture ajustable, le DJI Mavic 2 Pro assure une prise de vue de très bonne qualité, quelles que soient les conditions lumineuses. Les images nocturnes souffrent ainsi de moins de bruit. Mieux, les images et vidéos sorties du drone ne nécessitent aucune retouche tant le calibrage est bon.

Pour tout savoir sur le DJI Mavic 2 Pro, nous vous invitons à lire le test dans nos colonnes.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.