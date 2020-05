Chauffez-vous et rafraîchissez-vous avec le Dyson Pure Hot + Cool Link durant les French Days

Avec son Pure Hot + Cool Link, Dyson propose un excellent produit trois en un : purificateur d'air, chauffage et ventilateur. Le produit est en promotion durant les French Days, Acheter sur Google descend son prix à 360 euros au lieu de 450.

Avec l’été qui arrive, les achats de ventilateurs vont une nouvelle fois s’accélérer. Il est l’heure d’anticiper car durant ces French Days vous pouvez trouver en promotion un ventilateur, un chauffage et un purificateur en un seul produit avec ce Pure Hot + Cool Link de Dyson. Grâce à un code promo, son prix passe de 450 à 360 euros sur Acheter sur Google.

En bref

Il purifie l’air, parfait pour les asthmatiques et allergiques

Il rafraîchit l’air, parfait pour les personnes souffrant de la chaleur

Il réchauffe l’air, parfait pour les frileux

Le purificateur, chauffage, ventilateur 3 en 1 Dyson Pure Hot + Cool Link est disponible à 360,11 sur Acheter sur Google au lieu de 449,99 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Dyson est connu pour son expertise et son innovation, ce produit en est un très bon exemple. L’Anglais propose dans un design moderne qui mélange le noir et le chromé avec un diffuseur allongé verticalement du plus bel effet.

La première caractéristique de ce produit est la purification de l’air. Pratique pour filtrer les particules, pollen et virus, il réduit les risques pour les personnes asthmatiques ou allergiques. Testé scientifiquement par l’Institut Pasteur de Lille, le Pure Hot + Cool Link élimine plus de 99,9% des particules aussi petites que les virus.

Pour le côté Pure Hot, Dyson permet à se produit de chauffer rapidement et de manière homogène la pièce avec un très puissant flux d’air. Les capteurs intégrés permettent au chauffage de maintenir la pièce à la température souhaitée.

Pour rafraîchir cette même pièce, il suffit de passer en mode ventilateur. Sans pales, il arrive quand même à envoyer un puissant flux d’air froid pour rafraîchir la pièce tout en purifiant l’air.

Le 3 en 1 peut se connecter à votre smartphone via l’application Dyson Link pour pouvoir le contrôler à distance lorsque vous n’êtes pas chez vous. Sinon, vous pourrez toujours utiliser la télécommande fournie avec.

